Sfera cierra en El Ejido y el local se encuentran en venta

El Bulevar de El Ejido se despidió el pasado mes de agosto de una de las marcas de moda para mujer, hombre y niños mas ... reconocidas del ámbito textil a nivel nacional e internacional: Sfera dejaba su tradicional ubicación en el centro del municipio, en la calle Boulevard, número 281-283 de El Ejido tras casi dos décadas en la misma.

La marca cerró la tienda independiente que tiene en el Bulevar debido a que duplicaba instalaciones, aunque los usuarios que quieran comprar sus productos lo pueden seguir haciendo en la tienda que se encuentra en el Centro Comercial del Corte Inglés de El Ejido. Una marcha, que deja un espacio icónico del Bulevar vacío, y que espera que próximamente ese lugar se encuentre con otra empresa que pueda atraer vida y alegría de nuevo.

Asimismo, el establecimiento se encuentra arrendado a la compañía Corte Ingles (Sfera Joven), con fin de contrato en septiembre de 2026. El local tiene una superficie total de unos 1.268, 74 metros cuadrados distribuidos en planta baja (con unos 698 metros aproximadamente) más la planta primera (con unos 571 metros aproximadamente).

Se encuentra disponible en alquiler desde este mes de septiembre de 2026 y cuenta con un precio de venta de unos 2.400. 000 euros. De hecho, el precio por metros cuadrado es 1.893 euros. Entre los datos del establecimiento cabe destacar que en los 1.268 metros cuadrados construidos que está situado a pie de calle, que cuenta con tres estancias, que cuenta con un equipamiento que tiene calefacción, aire acondicionado, almacén/archivo, sistema de alarma y salida de humos.

Además, el establecimiento cuenta con un certificado energético y de consumo está en unos 382,6 kWh/metros cuadrado por año. A su vez, Sfera destaca por la variedad de artículos relativos a mujer, hombre y niños. Para mujeres dispone de productos de lencería, bolsos, pijamas, zapatos, bisutería y accesorios, entre otros. Para hombres cuenta con productos como jerseis, camisas, zapatos, pantalones, bermudas, americanas y chaquetas, además de sudaderas, abrigos y cazadoras. Para niños y niñas disponen de productos como camisetas, vestidos, faldas, ropa deportiva, camisas, pijamas, calcetines y zapatos.