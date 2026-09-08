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Sfera cierra en El Ejido y el local se encuentran en venta

Los usuarios que quieran comprar sus productos lo pueden seguir haciendo en la tienda que hay en el Comercial del Corte Inglés de El Ejido

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El local está ubicado en el Bulevar de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Bulevar de El Ejido se despidió el pasado mes de agosto de una de las marcas de moda para mujer, hombre y niños mas ... reconocidas del ámbito textil a nivel nacional e internacional: Sfera dejaba su tradicional ubicación en el centro del municipio, en la calle Boulevard, número 281-283 de El Ejido tras casi dos décadas en la misma.

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