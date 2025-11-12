Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Una de las actividades que están siendo impartidas en un centro educativo del municipio. IDEAL

Servicios Sociales sensibiliza frente a la violencia de género desde los colegios

El Ejido ·

Por la llegada del 25N, el Ayuntamiento de El Ejido ha programado varias actividades como charlas, cuentacuentos y talleres

J. Cortés

El Ejido

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:40

Comenta

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido está desarrollando una intensa campaña escolar dentro de la programación conmemorativa del 25N, que este ... año lleva por lema 'No más miedo, no más silencio'. De esta manera, desde el pasado 27 de octubre se están desarrollando en todos los colegios del municipio acciones con los escolares ejidenses desde Infantil a Secundaria, a través de los que incidir en la educación en valores de igualdad, así como concienciar y sensibilizar frente a la violencia de género.

