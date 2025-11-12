Servicios Sociales sensibiliza frente a la violencia de género desde los colegios

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido está desarrollando una intensa campaña escolar dentro de la programación conmemorativa del 25N, que este ... año lleva por lema 'No más miedo, no más silencio'. De esta manera, desde el pasado 27 de octubre se están desarrollando en todos los colegios del municipio acciones con los escolares ejidenses desde Infantil a Secundaria, a través de los que incidir en la educación en valores de igualdad, así como concienciar y sensibilizar frente a la violencia de género.

Así, 'Maripimienta' y 'La Brujita Lola' están llevando sus cuentacuentos al alumnado de Infantil de 5 años. Un total de 23 talleres en los que a través de un espectáculo de narración oral, dinámico, mágico, muy divertido y participativo, acercan a los pequeños valores como el respeto, la libertad y el fomento de la igualdad.

En Educación Primaria, Adiara está realizando un taller de 'Coeducación Digital', dirigido al alumnado de 6º curso, con el que promover un uso responsable, seguro e igualitario de las tecnologías digitales e introducir hábitos de ocio saludable en los entornos digitales.

Estudiantes

Por su parte, los estudiantes de Secundaria son los protagonistas del taller 'Violencia de Género Digital: Educar, Investigar, Actuar' que está impartiendo María Montagut, invitándolos a reflexionar sobre conductas como el control en redes, el ciberacoso o la difusión de imágenes sin consentimiento, y ofreciéndoles herramientas para prevenirlas.

Asimismo, la concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, señaló que «la actividad que estamos desarrollando en Secundaria incluye también una investigación mediante cuestionarios anónimos que nos permitirá obtener un diagnóstico real de la situación entre la juventud local y elaborar un informe con conclusiones y recomendaciones con las que poder mejorar la convivencia y la prevención».

Por otra parte, también se está desarrollando un Escape Room para alumnado de Secundaria, Bachillerato y Módulos. Esta actividad, que se desarrolla desde este miércoles y hasta el 14 de noviembre en la Nave de Ejidomar, está dirigida especialmente a alumnado de Cuarto de la ESO de los institutos del municipio, en horario de mañana, mientras que por las tardes se abrirá al público general, previa inscripción en la página web. Por otra parte, la concejala de Servicios Sociales incidió en que también se desarrollará un taller dirigido específicamente a mujeres víctimas de violencia de género bajo el título 'Volver al cuerpo', a través del que crear un espacio seguro de reconexión corporal, expresión emocional y empoderamiento.