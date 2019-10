Servicios Sociales rectifica una decisión que afectaba a decenas de familias Desde hace años el Consistorio presta un vehículo para recoger productos del Bancode Alimentos que se reparten en El Ejido INMACULADA ACIÉN El Ejido Miércoles, 16 octubre 2019, 18:44

Desde el año 2012 el Ayuntamiento viene cediendo un vehículo de transporte de manera periódica, como hace con otras entidades locales, al presidente de la Asociación Gitana de El Ejido, Antonio Gómez, para llevar a cabo la recogida de alimentos del Banco de Alimentos de Roquetas y transportarlo al municipio ejidense, donde lo reparte entre un total de 26 familias en riesgo de exclusión.

Sin embargo este año, una denuncia, que se determinó como falsa, en la que se afirmaba que Antonio Gómez cobraba a los beneficiarios por los alimentos entregados hizo que el área de Servicios Sociales, al frente de la que está la concejala de Vox Almudena Martínez, decidiera iniciar un expediente y paralizar la decisión de prestar el vehículo, poniendo en riesgo el reparto de alimentos entre estas familias ejidenses.

En este sentido y como explicó Salvador Ayala, presidente de la Federación del Banco de Alimentos en Almería a IDEAL, el área de Servicios Sociales no debió dar curso a esa denuncia recibida, puesto que «el lugar para interponer una denuncia de ese tipo es la Subdelegación del Gobierno». Además, la situación se agravó ya que además desde Servicios Sociales no se informó de la recepción de esa denuncia ni al Banco de Alimentos, ni al propio Antonio Gómez.

«Después de tres semanas con la solicitud realizada se acordaron de decirme lo que ocurría el jueves pasado y fue porque yo vine por otro asunto y pregunté. Eso se hace antes para intentar solucionarlo y no tenemos que llegar a este extremo de tener que traer a los beneficiarios, porque no tengo nada que esconder, todo está legal».

De hecho, Antonio Gómez presentó el informe de la inspección que pasó en noviembre de 2018 y que le fue favorable , y ello junto al anuncio de acudir a la presión ciudadana y presentarse junto a los beneficiarios a las puertas de Servicios Sociales, son motivos que Gómez valora como los que desembocaron en que ayer a las diez de la mañana y ya con las personas reuniéndose en la puerta de Servicios Sociales para protestar por la situación hizo que recibiera la comunicación de que finalmente tenía disponibilidad del vehículo para la jornada de hoy.

«Desde 2012 lleva ayudándome el Ayuntamiento y nunca he tenido ningún problema. En cualquier caso estoy agradecido de que finalmente me dejen el vehículo para poder atender a todas estas familias», indica Antonio Gómez, quien hace hincapié que en que se trata de un trabajo que hace de manera voluntaria. «Es cierto que no puedo atender 300 familias como tenía antes y solo tengo 26 familias porque es lo que yo puedo atender. Tengo familias marroquíes, castellanas y gitanas. Todos los que me traen la documentación correctamente yo los selecciono. Posteriormente, desde el Banco de Alimentos me mandan listado con lo que hay que dar a cada familia, la familia tiene que firmar la retirada y se lo llevan», indica Gómez.