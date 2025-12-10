Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, con una poinsetia. IDEAL

Servicios Sociales recibe una donación de 500 plantas para decorar varios centros en El Ejido

Esta donación se ha producido en el marco de la presentación que han organizado las empresas 'Turbas y Sustratos KAPER' y su partner 'Vivergal'

J. C.

El Ejido

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 10:12

Comenta

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido recibió este lunes una donación de 500 plantas de Poinsettia para decorar los Centros de ... la Tercera Edad del municipio, la Residencia 'Ciudad de El Ejido' y el Centro de Día para esta Navidad.

