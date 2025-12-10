Servicios Sociales recibe una donación de 500 plantas para decorar varios centros en El Ejido
Esta donación se ha producido en el marco de la presentación que han organizado las empresas 'Turbas y Sustratos KAPER' y su partner 'Vivergal'
J. C.
El Ejido
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 10:12
La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido recibió este lunes una donación de 500 plantas de Poinsettia para decorar los Centros de ... la Tercera Edad del municipio, la Residencia 'Ciudad de El Ejido' y el Centro de Día para esta Navidad.
Esta donación se produjo en el marco de la presentación que organizaron las empresas 'Turbas y Sustratos KAPER' y su partner 'Vivergal' con motivo del Día de la Poinsettia en el Restaurante Paraíso al Mar, donde profesionales del sector de la zona de este tipo de flor de Pascua pudieron conocer los avances sobre el juego varietal de Poinsettia y las nuevas introducciones para la campaña de 2026.
La edil de Servicios Sociales, Delia Mira, recibió la donación por parte de Brais Fernández y José Manuel Fernández de 'Vivergal' y de Mateo Cara de KAPER para que «lleven la belleza y la alegría a quienes más lo merecen».
