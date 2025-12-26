Servicios Sociales y Atende proporcionan menús especiales durante esta Navidad
El Ejido ·Los menús son para la Nochebuena, Nochevieja y el Roscón de Reyes para los usuarios del programa de 'Soledad No Deseada'
J. C.
El Ejido
Viernes, 26 de diciembre 2025, 14:29
La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido junto a la empresa que presta el Servicio de Ayuda a Domicilio Atende, llevará menús ... de Nochebuena, Nochevieja y Roscón de Reyes a los domicilios de los usuarios del programa de 'Soledad No Deseada' que tienen poco apoyo familiar y que viven en soledad estas fechas tan especiales.
La concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, junto al responsable de Atende en El Ejido, David Sánchez, han supervisado los menús de Nochebuena que van a estar elaborados y proporcionados por la empresa 'A Fuego Lento', especializada en servicios de comida a domicilio. Para ello, se han verificado los casos de intolerancias, alergias o dietas especiales de estas personas para adaptar los menús a sus necesidades.
Delia Mira ha detallado que «se trata de una acción que cada año organizamos con mucho cariño y con la que pretendemos acercar la Navidad e inyectar un poco de alegría y compañía a los mayores usuarios de este importante servicio que se encuentran en soledad».
Esta actividad, impulsada por la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido, se enmarca en el calendario gratuito de acciones especial para esta Navidad destinado a las personas mayores que son usuarias del programa de 'Soledad No Deseada'.
Contempla una comida de Navidad sólo para ellos para conmemorar el Día Mundial de la Soledad No Deseada, visita al Belén Monumental en el hall del Teatro Auditorio, asistencia a la Gala de Navidad de los Mayores, asistencia a la convivencia de los grupos de memoria de los centros de la Tercera Edad en el Hotel Victoria y entrega la de menús de Nochebuena, Nochevieja y Roscón de Reyes.
