La edil de Servicios Sociales, Delia Mira, supervisa los menús navideños. IDEAL

Servicios Sociales y Atende proporcionan menús especiales durante esta Navidad

El Ejido ·

Los menús son para la Nochebuena, Nochevieja y el Roscón de Reyes para los usuarios del programa de 'Soledad No Deseada'

J. C.

El Ejido

Viernes, 26 de diciembre 2025, 14:29

Comenta

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido junto a la empresa que presta el Servicio de Ayuda a Domicilio Atende, llevará menús ... de Nochebuena, Nochevieja y Roscón de Reyes a los domicilios de los usuarios del programa de 'Soledad No Deseada' que tienen poco apoyo familiar y que viven en soledad estas fechas tan especiales.

