«Nos sentimos como elfos de Papá Noel»

Inmaculada Acién El Ejido Miércoles, 3 de enero 2024, 23:34 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Pese a que Papá Noel hace ya unos días que pasó por el municipio de El Ejido dejando a su paso caras de sorpresa, de emoción y de ilusión entre los pequeños y a que ahora los más menudos de la casa esperan otro momento mágico como es la llegada de Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente la noche del 5 al 6 de enero, haya otras personas que estos días también están haciendo magia, gracias a la ayuda de muchas personas generosas.

Se trata de los voluntarios que componen el área de Cruz Roja Juventud. Un grupo de jóvenes de entre 13 y 16 años que estos días están experimentando lo que se siente al llevar la ilusión, ver brillar los ojos de los niños y sacar su sonrisa con juguetes que muchos de ellos no esperaban estos días.

Para muchos de esos jóvenes en la Asamblea Local de El Ejido es además su primer acercamiento como voluntarios a Cruz Roja. Un primer acercamiento que no podía llegar en mejor momento, porque con este grupo de jóvenes la Asamblea Local de Cruz Roja El Ejido vuelve a tomar impulso de la mano de Ana Ramos, nueva técnica de Cruz Roja Juventud de El Ejido.

Para Ángela García, de quince años, no es sin embargo la primera vez que participa de este proyecto. De hecho, se podría decir que es la responsable de que hasta cuatro compañeras hayan decidido ser voluntarias por primera vez y en uno de los momentos más emocionantes del año. «Llevo desde chica viniendo, porque mi madre trabaja en Cruz Roja, y la verdad es que me gusta. Por eso precisamente lo comenté con mis amigas, he conseguido que cuatro de ellas se apuntan y espero que siga aumentando el número».

Para ella es una gran experiencia la que se vive participando de acciones como la recogida de alimentos, proyectos de apoyo a los menores en los colegios o la recogida de juguetes, con la que confiesa sonriente: «nos sentimos como si fuésemos elfos de Papá Noel, envolviendo los regalos».

También para Ángela Fernández la experiencia ha sido «muy bonita» como define, porque «ves que puedes hacer feliz a los niños con tan poca cosa», aunque reconoce que la recogida de juguetes al principio les costó tanto porque te obliga a perder la vergüenza de acercarte a la gente como porque se encontraron con casos de personas que no podían colaborar porque no tenían incluso para regalarles a sus propios hijos.

Sara Barranco destaca «lo bonito que es el momento en el que lo reciben, cómo te dan las gracias cuando los reciben y es muy emocionante».

Para Imane Dadsi Imane, la recogida de juguetes también fue su primer proyecto de voluntariado en Cruz Roja. «Me decidí a apuntarme al voluntariado por mi madre que también era voluntaria. Me ha gustado participar en el proyecto y conocer gente, y quiero continuar, además de que en el futuro me gustaría ser Trabajadora Social».

Una primera experiencia a la que esperan que le sigan otras que también contribuyan a ayudar a los menores y a seguir disfrutando del voluntariado. «A partir de ahora me gustaría participar en todos aquellos proyectos que me permitan tener mayor contacto con los niños», señala Lara Ferrón.

El Árbol de los Deseos hace realidad la ilusión de pequeños

El Árbol de los Sueños es una iniciativa que se lleva a cabo a través de Obra Social LaCaixa en la que algunos menores de del programa Caixa ProInfancia que desarrolla Cruz Roja junto a otras entidades como CEPAIM escriben su carta de deseos a los Reyes Magos y los clientes de Obra Social LaCaixa, en este caso de las oficinas de El Ejido yAlmería, compran los regalos, de manera que cada juguete cuenta con un código de un menor. Durante el mes de noviembre se mandan las cartas y se colocan los buzones en las oficinas. Esta semana ha llegado el momento de hacer entrega a los padres de esos regalos que tienen como misión hacer realidad los deseos de muchos menores.