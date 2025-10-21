Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Día Internacional de las Bibliotecas es el próximo viernes 24 de octubre. IDEAL

Una semana llena de cuentos, magia y literatura por el Día de las Bibliotecas

El Ejido conmemora el Día de las Bibliotecas bajo el lema 'Contra la Desinformación: Bibliotecas'

J. C.

El Ejido

Martes, 21 de octubre 2025, 16:30

Comenta

La Red Municipal de Bibliotecas de El Ejido prevé para esta semana una programación especial con la que sumarse a la conmemoración del Día Internacional de las Bibliotecas, que se celebra el 24 de octubre y que en esta edición llega bajo el lema 'Contra la desinformación: Bibliotecas'.

El objetivo es el de destacar el papel fundamental que desempeñan todas las bibliotecas, tanto públicas, como escolares, universitarias, especializadas, nacionales o regionales, en la lucha contra la desinformación.

Asimismo, desde este martes y a lo largo de toda la semana, la escritora Mari Ángeles Aguilera llevará la historia de Manolita a todas las bibliotecas municipales. La primera parada tuvo lugar este lunes en el Centro Sociocultural de Balerma a las 18.00 horas, mientras que el miércoles a la misma hora llegará a la Biblioteca de Santa María del Águila.

El viernes habrá doble sesión, primero en la Biblioteca de San Agustín a las 17.00 horas y poco después en la Biblioteca de Las Norias a las 18.30 horas. Por su parte, la Biblioteca Central de El Ejido acogerá este divertido cuentacuentos el sábado a las 11.00 horas.

Esta actividad se complementará con la exposición 'Durrell y otros animales', que ofrecerá un recorrido por la vida y obra del animalista y escritor Gerald Durrell, que relaciona al literato con los protagonistas del reino animal que se encuentra en su literatura. La muestra se puede visitar en las bibliotecas de Las Norias, Santa María del Águila y Central de El Ejido en su horario habitual.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002
  2. 2 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  3. 3 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  4. 4 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  5. 5

    Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
  6. 6 Meteorología avisa de lluvias en Granada y otras zonas de Andalucía: las horas con tormentas
  7. 7 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  8. 8 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  9. 9

    Moreno anuncia la contratación de casi 4.400 sanitarios más y una reforma integral del SAS
  10. 10

    Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una semana llena de cuentos, magia y literatura por el Día de las Bibliotecas

Una semana llena de cuentos, magia y literatura por el Día de las Bibliotecas