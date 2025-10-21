Una semana llena de cuentos, magia y literatura por el Día de las Bibliotecas El Ejido conmemora el Día de las Bibliotecas bajo el lema 'Contra la Desinformación: Bibliotecas'

La Red Municipal de Bibliotecas de El Ejido prevé para esta semana una programación especial con la que sumarse a la conmemoración del Día Internacional de las Bibliotecas, que se celebra el 24 de octubre y que en esta edición llega bajo el lema 'Contra la desinformación: Bibliotecas'.

El objetivo es el de destacar el papel fundamental que desempeñan todas las bibliotecas, tanto públicas, como escolares, universitarias, especializadas, nacionales o regionales, en la lucha contra la desinformación.

Asimismo, desde este martes y a lo largo de toda la semana, la escritora Mari Ángeles Aguilera llevará la historia de Manolita a todas las bibliotecas municipales. La primera parada tuvo lugar este lunes en el Centro Sociocultural de Balerma a las 18.00 horas, mientras que el miércoles a la misma hora llegará a la Biblioteca de Santa María del Águila.

El viernes habrá doble sesión, primero en la Biblioteca de San Agustín a las 17.00 horas y poco después en la Biblioteca de Las Norias a las 18.30 horas. Por su parte, la Biblioteca Central de El Ejido acogerá este divertido cuentacuentos el sábado a las 11.00 horas.

Esta actividad se complementará con la exposición 'Durrell y otros animales', que ofrecerá un recorrido por la vida y obra del animalista y escritor Gerald Durrell, que relaciona al literato con los protagonistas del reino animal que se encuentra en su literatura. La muestra se puede visitar en las bibliotecas de Las Norias, Santa María del Águila y Central de El Ejido en su horario habitual.