La X Semana de la Discapacidad de El Ejido defiende que 'todos somos perfectos'

'Va a ser que todos somos perfectos'. Ese es el lema con el que el municipio de El Ejido celebrará este año su Semana de la Discapacidad que alcanza su décima edición y que arrancará mañana con la VIIGala Benéfica de la Asociación Murgi, en el Teatro Auditorio, y que contará con la actuación de Paquito el Zampabollos y Compañía, Amigos del Teatro de Dalías y Mary Valdivia.

No obstante, son muchas y variadas las iniciativas que se desarrollarán hasta el próximo 2 de diciembre, cuando se llevará a cabo la lectura del manifiesto en la Plaza Mayor en un acto que además llenará de estands y actividades este espacio, de la mano de las asociaciones 'Activa Tu Ocio y Di capacitados', Asprodesa, ONCE, Alfiel, Cuenta Conmigo, Down El Ejido, Altea, Soy Especial y qué, Cruz Roja, Vivir y Murgi.

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, destacó que «la Semana de la Discapacidad es una actividad consolidada en nuestra programación institucional con la que reivindicamos la plena inclusión, que no decae en ilusión y en creatividad a la hora de plantear nuevas actividades que den visibilidad a las necesidades e inquietudes de este colectivo y al trabajo que se realiza durante todo el año tanto por parte del Ayuntamiento como de las entidades».

Por otra parte, entre las actividades previstas se encuentra un taller de 'Perros que Ayudan', el próximo lunes en el CEIP Tierno Galván, a cargo de la asociación Cuenta Conmigo y un taller de dislexia bajo el título 'otra forma de aprender y enseñar' en el colegio Ciavieja, con la asociación Axdial.

No faltarán los reconocimientos a empresas del municipio que destacan por su compromiso social y sensibilidad, el martes en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial y un curso de voluntariado con 'Down El Ejido', cuyo objetivo es conocer qué es el Síndrome de Down y el rol del voluntario. Ambas actividades se desarrollarán el martes.

El miércoles, el Círculo Cultural y Recreativo acogerá un taller de Pilates con la Asociación de Fibromialgia de El Ejido (Alfiel), y Cuenta Conmigo realizará un nuevo taller de 'Perros que ayudan' en el IES Santa María del Águila. Una jornada en la que Down El Ejido volverá fiel a su cita con su tradicional 'Castañada', mientras que el jueves se trasladarán a la Plaza de Abastos de El Ejido para llevar a cabo una venta benéfica de pascueros, a través del programa AgroIntegra.

Asimismo, durante toda la semana se podrán descubrir cuadros de la exposición 'Todos Somos Cine' en comercios y establecimientos de hostelería de la ciudad, con composiciones y fotos sobre películas.