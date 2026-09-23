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El SEK Alborán lidera el ranking europeo de IB Schools en colegios con promociones reducidas

El centro educativo ejidense alcanza el décimo puesto mundial en esta categoría

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El centro educativo se encuentra en la pedanía ejidense de Almerimar.

Javier Cortés

El Ejido

El SEK International School Alborán obtuvo el primer puesto en la clasificación europea y la décima posición mundial de IB Schools en la categoría de ... colegios con promociones reducidas, a partir de los resultados del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional de 2026. Este logro sitúa al colegio entre los centros con mejores resultados académicos de su categoría en las dos clasificaciones publicadas por el portal.

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