El SEK Alborán lidera el ranking europeo de IB Schools en colegios con promociones reducidas

El SEK International School Alborán obtuvo el primer puesto en la clasificación europea y la décima posición mundial de IB Schools en la categoría de ... colegios con promociones reducidas, a partir de los resultados del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional de 2026. Este logro sitúa al colegio entre los centros con mejores resultados académicos de su categoría en las dos clasificaciones publicadas por el portal.

La promoción de SEK-Alborán, formada por 13 alumnos, alcanzó una puntuación media de 37 puntos sobre un máximo de 45. Esta calificación le permite encabezar la tabla europea de Small Cohort, la denominación que utiliza IB Schools para distinguir a los colegios que presentan promociones reducidas a la evaluación del Programa del Diploma.

En la clasificación mundial, SEK-Alborán es, además, el único colegio español que figura entre las diez primeras posiciones de esta categoría. El centro comparte el décimo puesto con otro colegio que obtuvo la misma puntuación media, en una tabla que recoge los resultados de instituciones educativas de distintos países.

Asimismo, las clasificaciones de IB Schools, portal de la consultora educativa Education Advisers, se elaboran a partir de la puntuación media de los alumnos evaluados en el Programa del Diploma. El portal publica tablas diferenciadas según el tamaño de las promociones y el ámbito geográfico, con clasificaciones separadas para Europa y el Reino Unido. La presencia de SEK-Alborán en los primeros puestos da visibilidad internacional al éxito académico de esta promoción.

A su vez, el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional es un currículo preuniversitario de dos años reconocido por universidades de todo el mundo. No se centra únicamente en adquirir conocimientos, sino también en desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de investigación y una visión internacional del aprendizaje.

Los estudiantes deben cursar seis asignaturas y completar tres componentes fundamentales: Teoría del Conocimiento, donde reflexionan sobre cómo se construye el saber; la Monografía, un trabajo de investigación individual de 4.000 palabras; y CAS, un programa de creatividad, actividad física y servicio a la comunidad.

El Bachillerato Internacional busca formar jóvenes capaces de investigar, analizar, comunicar y actuar con responsabilidad en un mundo cada vez más globalizado. Asimismo, diversas universidades de prestigio internacional valoran especialmente esta preparación por las competencias académicas y personales que desarrolla.

Este reconocimiento internacional pone de relieve el compromiso de SEK International School Alborán con una educación de excelencia y celebra el esfuerzo de una promoción que ha demostrado que desde Almería se puede competir al máximo nivel educativo mundial.