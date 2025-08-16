Seguros, suministros y clínicas odontológicas, las consultas más comunes de los consumidores La Oficina de Información al Consumidor de El Ejido atiende en el primer semestre del año a un millar de personas

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de El Ejido atiende cada año a miles de usuarios que buscan ayuda ante las dudas y problemas que les puedan surgir en sus procesos de compra de bienes o servicios. Este servicio público y gratuito para el ciudadano de información, ayuda y orientación está destinado a que los usuarios puedan ejercer adecuadamente sus derechos básicos como consumidores de Productos y Bienes, así como a tramitar sus reclamaciones en caso necesario.

En este sentido, durante los seis primeros meses del año. la OMIC atendió a un total de 897 usuarios. El mayor grueso de las peticiones recibidas por este servicio municipal correspondió a consultas, con 751 del total, mientras que 146 se tradujeron en reclamaciones.

La edil de Consumo, María Herminia Padial, apuntó que «las principales reclamaciones se centraron en los sectores de las telecomunicaciones, seguros, suministros domésticos, así como banca, clínicas odontológicas y ventas fuera del establecimiento comercial». Junto a la OMIC el Servicio de Consumo del Ayuntamiento de El Ejido también tiene activa la Junta Arbitral de Consumo, servicio público integrado en la concejalía de Turismo, Fomento, Comercio, Sanidad y Consumo, que permite resolver de manera ágil y fácil conflictos entre consumidores y usuarios, mediante vía extrajudicial, de manera eficaz y gratuita.

Por su parte, la Junta Arbitral de Consumo atendió en lo que va de año a un total de 75 usuarios, logrando la devolución en metálico de más de 35.000 euros, a lo que se suman cambios y reparaciones de productos defectuosos, así como otras soluciones favorables que no son cuantificables monetariamente.

A su vez, la edil de Consumo subrayó «la importante labor que se realiza desde ambos servicios municipales y que los ciudadanos tienen a su disposición de manera gratuita para informarles y asesorarles en sus reclamaciones».

Asimismo, el Servicio de Consumo del Consistorio se encuentra repartido entre la Planta Baja del Consistorio y la Tercera Planta del Ayuntamiento, al que pueden acceder los ciudadanos de lunes a viernes, de 9.00 horas a 14.00 horas. Por otro lado, un total de 12 adjudicatorios del municipio de El Ejido recibirán una ayuda en forma de subvención para poder acometer mejoras en materia de accesibilidad en sus viviendas y edificios residenciales. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía publicó esta semana la resolución definitiva de la concesión de subvenciones para la mejora de accesibilidad en viviendas y edificios de tipología residencial colectiva en la comunidad autónoma y El Ejido será uno de los municipios que mayor número de ayudas de este tipo reciba en la provincia de Almería.

No en vano, El Ejido aglutina cerca del 40% de las subvenciones de la Línea 1 en la provincia, con 12 adjudicatarios de los 31 en total con que cuenta Almería.

Desde el Ayuntamiento de El Ejido, a través de las concejalías de Urbanismo y Servicios Sociales, se llevó a cabo un completo asesoramiento, un acompañamiento individualizado en el proceso de solicitud de las personas interesadas, con un cuidado seguimiento, así como la gestión de las propias subvenciones que debían presentarse exclusivamente por medios electrónicos.

Además, aunque el importe de las subvenciones de la línea 1 abarcaba desde el 60% al 80% de los costes de las obras, en función de los criterios sociales, los 12 adjudicatorios ejidenses recibirán en su mayor parte hasta el 80% de la subvención de las obras solicitadas, con importes que van desde los 2.200 euros hasta los 12.500 euros.