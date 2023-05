«Estoy seguro de que se van a reír mucho y se llevarán un pellizquito en el estómago»

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Auditorio de El Ejido acoge esta noche, desde las 21.30 horas, el musical Like, una comedia romántica que protagonizan Pablo Puyol y Mara Jiménez, y que va a hacer disfrutar al público, reír y emocionarse con una historia que les puede resultar a muchos un tanto cercana. Y es que los protagonistas son dos desconocidos que contactan a través de una aplicación de citas, pero que mienten en sus perfiles.

–Una obra que es para reír, para pasar un buen rato, pero ¿hay un mensaje detrás?

–Sí, hay varios mensajes. Uno es que hay que quererse a uno mismo. También, no opinar sobre los demás de manera tan virulenta como se hace en las redes sociales. Está el mensaje de que las redes sociales pueden hacer mucho daño, porque vivimos rodeados de ellas e impregnados de ellas todo el tiempo y muchas veces el uso que le damos no es el adecuado y nos dejamos llevar por lo que vemos en ellas o se dice en ella cuando la mayoría de cosas que reflejan son mentira.

–¿Por qué nos cuesta tanto describirnos a nosotros mismos y ser auténticos?

–Las redes sociales han hecho mucho daño y todo el mundo muestra solo lo bonito de uno e incluso el uno mejorado por los filtros, la pose, la luz... de manera que al final el parecido de lo que se ve en una foto de las redes sociales con la realidad, puede ser pura coincidencia. Y eso trasladado a las aplicaciones de citas, imagínate. Si ya mientes en las redes sociales normales, en estas mucho más, porque el fin de ello es quedar con alguien, con lo cual intentas parecer mucho más de lo que eres, cosa que es una tontería porque cuando quedas con la persona va a ver lo que eres en realidad. Creo que adecuado es mostrarse tal y como uno es. Sobre todo, creo que tenemos que valorarnos más y querernos más a nosotros mismos.

–¿Es poco confesable eso de usar webs de citas?

–Creo que depende un poco de las edades. La gente joven las usa sin ningún pudor y no tiene problema en decir que las usa, está más que generalizado, pero los que tenemos más años no lo hemos vivido así, no ha sido parte de nuestra sociedad y por ello las vemos con un poco de pudor. Pero yo soy de la vieja escuela y si quisiera conocer a alguien, lo haría a la manera habitual, porque no me parece real. Todo lo que se ve en esas fotos y comentarios no se parece a la realidad.

–Las canciones de este musical tienen mucho peso por las letras, más allá de que sea un musical.

–Sí, porque a parte de que las canciones son muy bonitas, en este caso Esteban Ciudad, que es el creador de la obra, ha conseguido que la historia esté contada en las canciones. Forman parte de lo que se quiere contar y están muy bien explicadas. Si se les presta atención a las letras de las canciones, el musical va un paso más allá. Creo que es un gran trabajo el que ha hecho Esteban con las canciones y que creo que el público las va a disfrutar mucho.

–Pero es un espectáculo que además de ser divertido, también emociona.

–Primero te ríes mucho que es una de las cosas más importantes de este musical. Es muy divertido de ver, todo el mundo que viene se ríe muchísimo, empatizan mucho con los dos personajes y lo complicado de este musical es que solo somos dos. Sin embargo, en ningún momento se hace largo, sino que incluso se queda corta, porque querrías más de estos dos personajes. Además, también al final se llevan un pellizquito en el estómago y una sonrisita en la cara, porque la historia de estos dos personajes termina siendo muy bonita.

–Son dos personajes, pero a lo largo de la función aparecen más, al menos virtualmente.

–Sí, hacemos trampa y tenemos a compañeros y amigos que nos hacen otros personajes que aparecen a través de las pantallas de nuestros móviles y que el público verá en otras más grandes. Van a ver gente que conocen y les van a ver haciendo algunos de los personajes. Por ejemplo, están Miguel Ángel Muñoz y Latre, entre otros.

–¿Están los musicales atrapando cada vez a más público?

–Sí. Durante muchos años se ha trabajado mucho en este país y me siento muy orgulloso de que yo estuve desde el principio cuando los musicales comenzaron a llegar a España. El primer musical fue Los Miserables, luego El Hombre de la Mancha y luego Grease, donde ya estaba yo. En aquella época se hacía un musical al año o cada dos años, y esta temporada pasada había 14 musicales en Madrid. Es una brutalidad. Más los que se hacen en Barcelona y los que están en gira. Madrid se ha convertido en la tercera capital del mundo en número de musicales y eso habla a las claras del peso que ha conseguido el musical en este país. Creo que es un género que ha calado en el espectador, que mezcla muy bien las emociones y las historias con la música y que es un género que al final ha acabado atrapando a todo el mundo por mérito propio.

–Recuerdo haberlo visto en 2018 en el Festival de Teatro, también con una comedia, El Intercambio. No sé si es la comedia el género que más le atrae.

–Sí. De hecho, además de Like, estoy con otras dos comedias como son 'Un secreto a voces' y 'Una hermana para trece hermanos', con la que estamos de gira por toda España y vamos a recalar julio y agosto en Madrid. La comedia es donde más disfruto. Primero, porque creo que es donde más puedo brillar y, segundo, porque me encanta ver al público reírse, que disfrutan y que tras la hora y media que dura aproximadamente la comedia salen con un plus de energía para seguir afrontando cada uno sus vidas. Creo que ese ratito que pasan en el teatro riéndose con nosotros vale mucho la pena y no se paga con dinero en estos momentos.

–¿Qué recuerdo tiene del Festival de Teatro?

–Es un Festival que creo que ha conseguido hacerse un hueco en el panorama andaluz y español y que cada vez tiene más fuerza. Se está haciendo un gran trabajo y estamos locos por llegar. Lo malo es que llegaremos, actuaremos y nos tendremos que ir. Siempre vamos con prisas, ojalá algún año esté un poco más tranquilo para poder disfrutarlo e ir como espectador.

–Un mensaje para el público.

–Que vengan a divertirse y disfrutar, porque estoy seguro de que se van a reír, que se relajen y que se quieran mucho a ellos mismos.