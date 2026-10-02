 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

«La seguridad ocupa un lugar central en la acción de este Gobierno municipal»

El Ejido celebra el acto de la Policía Local por la festividad de la Divina Infantita en el que se reconoce la importante labor del Intendente Jefe, Marco Muñoz

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Foto grupal de la Policía Local de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Teatro Municipal acogió la mañana de este viernes el acto institucional con el que la Policía Local conmemora la festividad de su Patrona y ... del municipio, la Divina Infantita, en el que se ha reconocido el gran trabajo que realiza este Cuerpo de Seguridad al servicio de la ciudadanía.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

«La seguridad ocupa un lugar central en la acción de este Gobierno municipal»

[]

«La seguridad ocupa un lugar central en la acción de este Gobierno municipal»