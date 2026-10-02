«La seguridad ocupa un lugar central en la acción de este Gobierno municipal»

El Teatro Municipal acogió la mañana de este viernes el acto institucional con el que la Policía Local conmemora la festividad de su Patrona y ... del municipio, la Divina Infantita, en el que se ha reconocido el gran trabajo que realiza este Cuerpo de Seguridad al servicio de la ciudadanía.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, presidió el acto junto al Intendente Jefe de la Policía Local, Marco Muñoz; acompañados por la Secretaria General del Ayuntamiento de El Ejido, Gracia Quero.

Durante el acto, la regidora le hizo entrega de la medalla al Mérito de la Policía Local de El Ejido al Intendente Jefe, Marco Muñoz. Una distinción, que se aprobó en sesión plenaria de toda la Corporación Municipal, con el que se reconoce su dilatada trayectoria profesional, su compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía de El Ejido y su dedicación al servicio público.

A lo largo de su carrera, recorrió las distintas categorías del cuerpo policial hasta asumir la responsabilidad de Intendente Jefe, demostrando una constante vocación de servicio y una destacada capacidad de mando, gestión y dirección. Esta distinción pone en valor su contribución al fortalecimiento de la Policía Local, a la protección de los vecinos y a la mejora de la convivencia en el municipio.

Julia Ibáñez destacó de Marco que «en nombre de la Corporación Municipal, quiero expresarte nuestro reconocimiento por más de veintisiete años de servicio a este municipio».

«Desde tu ingreso en 1999, has ido asumiendo responsabilidades hasta llegar a la dirección del cuerpo. Conoces esta profesión desde el trabajo en la calle y sabes lo que exige a quienes la ejercen. Hoy reconocemos esa trayectoria y, de manera especial, el compromiso con el que sigues desempeñando tu responsabilidad».

«Quienes trabajan/trabajamos contigo conocemos tu exigencia, tu implicación y tu empeño en mejorar esta Policía Local. Una exigencia que empieza por ti mismo y que responde a una convicción: nuestros vecinos merecen un buen servicio y hay que trabajar cada día para prestarlo».

Julia Ibáñez resaltó que «dirigir también es asumir las decisiones difíciles y responder cuando surgen los problemas. Esa responsabilidad merece ser reconocida». «Esta medalla expresa el respeto de la Corporación Municipal por tu trabajo y el agradecimiento de la ciudad de El Ejido por tantos años de dedicación, sacrificio, entrega».

Por su parte, Marco Muñoz en su agradecimiento habló «de las personas que hacen posible esta institución, de nuestros policías. Porque detrás de cada uniforme hay una persona. Una persona con una familia, con preocupaciones, con ilusiones, con momentos buenos y momentos difíciles».

«Servir no significa únicamente ejercer la función pública. Significa asumir una importante responsabilidad. La de estar al lado de los ciudadanos cuando más lo necesitan. Y en una ciudad como El Ejido, diversa, dinámica, compleja y en permanente crecimiento, esa responsabilidad adquiere todavía mayor importancia. El Ejido necesita una policía cercana, profesional, preparada», señaló el Intendente Jefe.

Asimismo, durante su intervención la alcaldesa reconoció la entrega de los agentes de Policía Local al municipio «vuestro trabajo, vuestra dedicación y el compromiso de estar ahí, también en las horas y en las circunstancias más difíciles».

«Hoy queremos que sintáis el respeto y el cariño de la ciudad a la que cuidáis cada día. Detrás de la tranquilidad de muchos vecinos hay una intervención vuestra, una preocupación que habéis atendido, una ayuda que llegó a tiempo. Cada vez que un vecino encuentra ayuda en vosotros, se fortalece también su confianza en el Ayuntamiento al que representáis».

«El Ejido es un municipio amplio, diverso y con una intensa actividad económica, empresarial y social. Esa realidad exige una Policía Local preparada, capaz de adaptarse y de responder a necesidades muy distintas».

«Vuestro trabajo os sitúa ante situaciones que requieren criterio, firmeza y serenidad. A veces hay que decidir en segundos. Otras, escuchar con paciencia. Intervenir en un conflicto, atender a una persona vulnerable o actuar ante un peligro exige preparación, pero también comprender lo que está ocurriendo y saber cómo tratar a quienes tenéis delante».

«La ley establece vuestras obligaciones. La calidad del servicio depende también de la profesionalidad y del sentido de la responsabilidad con que las cumplís. Y eso es lo que hoy queremos poner en valor».

«Nuestra Constitución recoge una misión que da sentido al trabajo policial: «proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Proteger esa tranquilidad es proteger la libertad con la que nuestros vecinos viven cada día».

«Por eso la seguridad ocupa un lugar central en la acción de este Gobierno municipal. Porque afecta a la vida de las personas, a la convivencia y a la confianza en el futuro de El Ejido».

«Y esa prioridad debe traducirse en decisiones, que ya este gobierno ha ido adoptando en estos años». «Seguiremos trabajando para incrementar progresivamente la plantilla de nuestra Policía Local y se aumentan los medios para reforzar su capacidad de respuesta».

Cámaras inteligentes

De igual modo, se está trabajando en la tercera fase del sistema de videovigilancia, que se suma a las 189 cámaras inteligentes ya instaladas y que estará orientada a vigilar el campo, y desde el ámbito competencial municipal y en coordinación con las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se seguirá mejorando los medios de prevención y de apoyo a las investigaciones.

«A quienes os exigimos capacidad de respuesta nos corresponde trabajar para que dispongáis de los medios necesarios».

Durante el acto también se hizo entrega de siete metopas de reconocimiento y felicitaciones a personalidades y entidades ajenas al Cuerpo. Entre los galardonados estuvo el equipo Surseeds El Ejido Futsal, que en la pasada temporada consiguió el ascenso a Primera División de fútbol sala y llevará el nombre de El Ejido por todo el país. Otra de las metopas de reconocimiento fue para la empresa Endesa Distribución por su colaboración con el cuerpo en actuaciones de fraude eléctrico y enganches ilegales.

De la misma manera, se hizo entrega de metopas de felicitación a la empresa pública Desarrollo Urbanístico de El Ejido y a la concejalía de Obras Públicas por su colaboración directa con la Policía Local en materia de seguridad, mantenimiento e infraestructuras municipales.

Asimismo, se reconoció la unidad de Personal de Ayuntamiento, ya que interviene en los procesos selectivos, provisión de plazas y gestión administrativa del personal policial. Durante este año la Policía Local contó con un importante refuerzo de efectivos, con nuevas incorporaciones y procesos de selección.

Otro de los momentos significativos fue la entrega de las metopas de felicitaciones a la Unidad 092 y a la UNIDAD UCAN, con la que se reconoce el trabajo continuado de prevención, respuesta inmediata y atención directa al ciudadano, por su labor especializada y su contribución a la prevención y seguridad ciudadana, así como por el desarrollo de sus capacidades operativas al servicio de la Policía Local y de los vecinos de El Ejido.

Otras de las metopas de reconocimiento y felicitaciones recayeron en Virginia Martínez Espejo y Daniel Miguel Peregrina Guerrero, conocido para todos como 'Dani' a quien le apasionan las fiestas patronales, las tradiciones, las procesiones y todos los actos en los que participa la Policía Local de El Ejido.

La alcaldesa recordó que hoy «reconocemos a agentes por actuaciones que han merecido la felicitación pública de la Corporación. Son intervenciones que reflejan preparación, valentía y capacidad para asumir responsabilidades en circunstancias difíciles».

Marco Muñoz destacó que «ser policía no consiste solamente en conocer las leyes y saber aplicarlas. Ser policía es saber escuchar, saber hablar, tranquilizar y comprender».

De la misma forma, se hizo entrega de las metopas de felicitaciones a 43 agentes de la Policía Local las felicitaciones públicas acordadas por el Pleno del Ayuntamiento de El Ejido el pasado 25 de septiembre, por sus destacadas y meritorias actuaciones.

Siete agentes de la Policía Local recibieron una metopa de felicitación por su destacada actuación durante un servicio de prevención de la seguridad ciudadana, en el que lograron detener a un individuo relacionado con un robo con violencia cometido instantes antes. La intervención permitió recuperar 1.230 euros presuntamente sustraídos e intervenir diversos objetos vinculados al hecho, poniendo de manifiesto la rapidez, profesionalidad y eficacia de los agentes durante el operativo.

Cabe recordar que cuatro agentes intervinieron ante un presunto abuso sexual a una menor, logrando localizar y detener al presunto autor y garantizando en todo momento la protección y atención de la menor, así como su traslado para recibir asistencia sanitaria y formalizar la correspondiente denuncia.

Las felicitaciones del Pleno fueron también para los 17 agentes que intervinieron tras un aviso por varios disparos en la zona de El Canalillo, estableciendo junto a la Guardia Civil un perímetro de seguridad y prestando asistencia inmediata a un bebé de siete meses y a otro herido por arma de fuego, que fueron trasladados al hospital. Asimismo, participaron en el amplio dispositivo desplegado para la localización del presunto autor, que finalmente fue detenido tras entregarse voluntariamente.

Otra de las actuaciones reconocidas fue la efectuada por 7 agentes tras detectar un incendio en una vivienda, evacuando el edificio y poniendo a salvo a sus ocupantes. Durante la actuación, uno de los agentes rescató a dos bebés que se encontraban en una habitación entre una densa humareda, mientras el resto de los vecinos eran evacuados y trasladados para recibir asistencia sanitaria.

Hasta 8 agentes intervinieron ante el aviso de dos personas en grave peligro en el mar, logrando localizarlas y rescatarlas con vida mediante la embarcación de la Policía Local, con el apoyo de una embarcación particular. La rápida actuación y coordinación de los servicios intervinientes permitió evitar un posible desenlace fatal en una intervención de especial riesgo.

Durante el acto, también se le hizo entrega de la Medalla de la Permanencia, por sus 26 años de servicio, al agente Manuel Jesús Vicente.

Marco Muñoz ha recordado que «la Policía Local de El Ejido no es la suma de 120 policías trabajando juntos. Es algo mucho más importante. Es un equipo. Y un equipo no se construye solamente con organigramas, vehículos, medios materiales o instalaciones. Un equipo se construye con algo mucho más difícil de conseguir, la confianza. Confianza en el compañero que patrulla a tu lado».

En esta línea, la alcaldesa concluyó que «vosotros conocéis una parte de esta profesión que pocas veces se ve desde fuera. Los turnos, las ausencias, la preocupación cuando hay una intervención difícil y los días en los que resulta complicado dejar el trabajo al cruzar la puerta de casa».

«Gracias por vuestro apoyo y por acompañar a quienes asumen esta responsabilidad. Hoy también hay un reconocimiento para vosotros»

«Y permitidme que tengamos presentes a quienes formaron parte de nuestra Policía Local y ya no están con nosotros. Su recuerdo pertenece a la historia de este Ayuntamiento y al afecto de sus compañeros»

«A todos los hombres y mujeres de nuestra Policía Local quiero trasladaros un mensaje claro: vuestro trabajo se valora, vuestra dedicación se reconoce y tenéis todo el respaldo de vuestro Ayuntamiento. El Ejido os necesita, necesita de vuestra preparación, vuestra firmeza y vuestra cercanía».