Mar Segura crea su propia línea de ropa Made in Spain para la mujer actual Mar Segura con uno de los vestidos cóctel con que cuenta en Mar Segura Shop, en Aguamarga. / MAR SEGURA Mar Segura, empresaria y diseñadora | Llega Semana Santa y con ella el momento en el que Mar Segura inaugura una nueva temporada de su Mar Segura Shop en Aguamarga INMACULADA ACIÉN EL EJIDO Viernes, 19 abril 2019, 20:44

Este año 2019 es un año muy importante a nivel profesional para Mar Segura. En el horizonte más inmediato se dibujan nuevos proyectos con los que sigue creciendo en un mundo que siempre ha sido su pasión como es el de la moda.

-Semana Santa es un momento del año especial para usted desde el punto de vista profesional.

-Semana Santa es cuando inauguro temporada en Mar Segura Shop Aguamarga, que permanece abierta hasta el mes de octubre. La tienda de Aguamarga, ubicada en la calle Aguada, número 7, fue la primera que abrí como Mar Segura Shop. Todo el mundo sabe que es mi núcleo emblemático y el lugar al que yo le tengo pasión, a la que yo llamo la Ibiza de Almería. Una boutique con una calidad y unas multimarcas que hasta ese momento no estaban en la provincia de Almería.

Mi tienda de corazón ha sido siempre la de Aguamarga. Por eso cada vez que comienza la temporada estival y abro en Semana Santa es como empezar un nuevo proyecto.

-Después de Mar Segura Shop en Aguamarga llegó la de El Ejido.

-Abrir una tienda multimarca en un sitio donde ya el shopping es muy conocido como es Aguamarga, te lleva a involucrarte mucho más con el mundo de la moda. Y eso fue lo que me hizo pensar que tenía que tener una tienda abierta todo el año. Viviendo en El Ejido, que siempre ha tenido un comercio muy bueno y unas tiendas multimarcas buenísimas, pensé que aquí era donde tenía que estar mi tienda.

-Y ahora llega un momento de cambio. Mar Segura Shop se traslada a Almerimar.

-Sí, partir de finales junio tendremos en Almerimar todas nuestras multimarcas.

Almerimar ya no es la segunda residencia de El Ejido, sino que se ha convertido en un núcleo importante y creo que mi tienda en estos momentos tiene que estar en Almerimar. El Ejido me encanta, pero con el tipo de ropa que tengo, mis clientas están mayoritariamente en Almerimar y tengo que estar junto a ellas.

-¿Cómo va a ser esa tienda de Almerimar?

-Es otro concepto totalmente diferente al tradicional. Va a ser un Atellier, un Show Room con atención directa, especializada y privada, que estará en la Dársena 3, calle Canoa, en el Puerto Deportivo.

-¿Qué se lleva esta temporada primavera-verano?

-Lo bueno de la moda es que es tan cambiante que todo cabe. La moda es tan aperturista que se lleva todo. Sin duda, de lo que te tienes que preocupar ahora mismo es de tener un buen patronaje y unos buenos tejidos y ofrecer buena calidad.

Yo siempre he apostado por moda Made in Spain y todas mis firmas se fabrican en España, aunque he tenido firmas italianas y francesas.

Por ejemplo en mi Top Ten de firmas está Mangata. Gracias a ella descubrí el mundo de la moda. Lleva cuatro años en España y precisamente yo organicé un desfile en Aguamarga para presentar su colección de otoño-invierno con una Fashion Week impresionante. Y, por lo demás, este año la moda es muy versátil y fácil, porque se lleva de todo. Si tienes un buen fondo de armario, cualquier prenda que tengas te va a permitir ir estupenda.

-¿Qué prendas no pueden faltar en ese fondo de armario?

-Para mí una blazer, sea del tejido que sea, porque la puedes combinar con cualquier vaquero, con un short, una minifalda... Es el caso por ejemplo de una chaqueta de Felipe Varela, que combina con todo. Tampoco puede faltar un vestido cóctel, porque te los puedes poner incluso con unas deportivas o sneakers, más que los vaqueros que es algo que todo el mundo tiene.

-Cambiando de tema. Muy pronto todas tus clientas y el público en general podrá descubrir tu nuevo proyecto, que es una línea propia de ropa...

-El mundo de la moda es tan cambiante que al final te tienes que adaptar a las demandas. Nosotros no podemos luchar con un Inditex y ser competitivo con los grandes porque además está de moda comprar low cost. Pero lo que Mar Segura Shop ha captado es que hay que hacer algo intermedio para ese público que le gusta la moda y que no encaja en lo que hay ahora mismo.

Es por eso que mi proyecto consiste en una colección Otoño-Invierno totalmente Made in Spain, desde el patronista, pasando por el estilista, hasta el modista. Todo de fabricación nacional.

El primer punto de venta de la colección de Mar Segura será Almería, pero el objetivo es que todo el mundo lo conozca.

Para ello se presentará en Almería en agosto o septiembre, aún lo estamos madurando, y lo que pretendo es cubrir esa demanda que hay en la moda en España.

Va a ser una línea para la mujer actual, la mujer del siglo XXI, porque en mi día a día yo me visto por la mañana y no sé lo que me va a deparar la jornada. Una línea en la que te puedes vestir a las ocho de la mañana, asistir a una comida de trabajo, luego irte a un cóctel y finalizar con una cenar con los amigos. Conseguir una línea que sirva para todo es muy complicado pero creo que lo vamos a conseguir.

El centro neurálgico lo tenemos en Madrid y vamos a empezar a sacar esta colección de Street Style, ropa Cassual para la mujer actual, trabajadora y del siglo XXI. Además también estamos con la línea de Ceremonia que saldrá de manera paralela. La primera colección de Mar Segura Shop se presentará en Almerimar, El Ejido y Aguaamarga. Y, a partir de ahí, lo que pretendemos es que toda España la conozca y la disfrute.