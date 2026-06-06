Lo hacía por «satisfacción y tranquilidad»: detenido un hombre de 69 años por pinchar ruedas en El Ejido

La Policía Nacional ha detenido en El Ejido a un hombre de 69 años por pinchar neumáticos de vehículos estacionados con un objeto punzante. La ... investigación, según ha trasladado este sábado la Comisaría de Almería en un comunicado, se inició tras la recepción de siete denuncias presentadas por propietarios de automóviles que habían sufrido daños similares en sus ruedas. Todos los hechos, además, se habían producido en las inmediaciones de la avenida Oasis de El Ejido, donde la reiteración de estos actos vandálicos había generado preocupación entre los vecinos de la zona.

Ante esta situación, agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de El Ejido iniciaron las gestiones necesarias para esclarecer los hechos e identificar al autor. Para ello, se estableció un dispositivo de investigación en colaboración con Policía Local de El Ejido, orientado a poner fin a la sucesión de daños denunciados y dar respuesta a la inquietud vecinal, ha detallado el cuerpo.

La actuación resultó determinante a finales del mes de mayo, cuando, gracias al aviso de un ciudadano que presenció los hechos, se logró localizar e identificar al autor. En el momento de la intervención, los agentes le incautaron un punzón, objeto que habría sido utilizado para perforar los neumáticos de los vehículos afectados.

Tras su identificación, el varón fue detenido y trasladado a dependencias de la Comisaría de Policía Nacional de El Ejido, donde los agentes de la Brigada de Policía Judicial continuaron con las diligencias de investigación para comprobar su posible relación con los hechos denunciados.

Durante el desarrollo de las actuaciones, según la versión policial, «el investigado manifestó de forma espontánea haber pinchado aproximadamente 15 ruedas de vehículos, indicando además que dicha conducta le producía satisfacción y tranquilidad». Esta manifestación, unida a los efectos intervenidos y al resto de gestiones practicadas, permitió a los investigadores profundizar en el alcance de los daños y reforzar la línea de investigación abierta.

Fruto de las pesquisas realizadas, los agentes pudieron imputar al detenido un total de siete hechos denunciados, todos ellos cometidos mediante un mismo patrón de actuación y en una misma zona.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido.

La Comisaría ha destacado sobre estos hechos que la colaboración entre Policía Nacional, Policía Local de El Ejido y la ciudadanía ha resultado fundamental para su esclarecimiento, permitiendo identificar al autor, intervenir el objeto utilizado y poner fin a una serie de actos vandálicos que habían generado alarma entre los vecinos.