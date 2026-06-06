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Lo hacía por «satisfacción y tranquilidad»: detenido un hombre de 69 años por pinchar ruedas en El Ejido

La investigación de la Policía Nacional se inició tras recibir siete denuncias similares y, durante el interrogatorio, el arrestado habría reconocido hasta una quincena de pinchazos

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Exterior de la Comisaría de Policía Nacional de El Ejido.
Exterior de la Comisaría de Policía Nacional de El Ejido. (R. I.)

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Almería

La Policía Nacional ha detenido en El Ejido a un hombre de 69 años por pinchar neumáticos de vehículos estacionados con un objeto punzante. La ... investigación, según ha trasladado este sábado la Comisaría de Almería en un comunicado, se inició tras la recepción de siete denuncias presentadas por propietarios de automóviles que habían sufrido daños similares en sus ruedas. Todos los hechos, además, se habían producido en las inmediaciones de la avenida Oasis de El Ejido, donde la reiteración de estos actos vandálicos había generado preocupación entre los vecinos de la zona.

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