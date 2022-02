El IES Santo Domingo sensibiliza para construir una comunidad educativa más inclusiva

El Instituto de Educación Secundaria (IES)Santo Domingo es un centro con gran diversidad, no solo por la convivencia de alumnos de distintas procedencias y culturas, sino porque además cuentan con alumnos con Necesidades Educativas Especiales, que comparten aulas y formación con el resto de alumnos. Una inclusión que desde el centro quieren que sea real y en todos los ámbitos.

«Tenemos alumnos con Autismo, alumnos con Asperger y otros con dificultades de visión, que prácticamente están ciegos. Convivimos con ellos y queremos ayudarles, hacer que su vida sea más fácil y conectar con ellos también», explica Eva Acosta, Jefa de Estudios del centro.

Así, cuando en 2021 recibieron la Acreditación Erasmus, que les permite desarrollar un proyecto de larga duración, hasta 2027, se marcaron como objetivo mejorar la inclusión y la atención a la diversidad, así como la digitalización del centro y conocer cómo desarrollan las competencias clave en otros países.

De esta manera, nació la idea de organizar la I Semana de la Inclusión que el instituto está desarrollando desde el lunes y para la que además cuentan con la colaboración de diversas asociaciones del municipio y de la provincia.

«Como tenemos siete años para desarrollar este proyecto, lo que queremos es primero sensibilizar para luego construir», subraya Eva Acosta. Así, este año, se tratarán de detectar las necesidades existentes para a partir del próximo año buscar la manera de solventarlas.

De esta manera, entre los talleres y actividades que se están desarrollando figura la 'Cabina de las Sensaciones', de la mano de la asociación 'Soy Especial y Qué', con la que estudiantes y profesores se acercaron a la realidad de lo que sienten los niños con autismo cuando están en un espacio con un elevado ruido como una clase con todos hablando, o cuando se acercan demasiado a ellos.

Desde la Asociación de Dislexia de Almería (Axdial) les dieron a conocer en qué consiste esta dificultad de aprendizaje y cómo es posible trabajar con herramientas que permitan que los alumnos con dislexia puedan avanzar en sus estudios haciendo uso para ello de adaptaciones y de herramientas que han llegado de la mano de las nuevas tecnologías como el programa 'Lecto'.

La asociación Darata y la asociación Asperger también contarán a lo largo de la semana con actividades, así como Cruz Roja que está abordando el tema de la accesibilidad, detectando con los alumnos los problemas que hay dentro del centro para llegar de un sitio a otro, tales como beber agua de la fuente para quienes van en silla de ruedas o cómo solventar algo aparentemente tan sencillo como pasar las páginas, cuando no se puede hacer uso de las manos.

Por otra parte, desde la ONCE se colabora en el desarrollo del taller de 'Ajedrez a Ciegas'. «Tenemos Aula de Jaque en el centro, en la que los miércoles y jueves, en los recreos, los chicos que quieren acuden a practicar ajedrez. Aprovechando que era la Semana de la Inclusión pensamos en hacerlo a ciegas. Pedimos a la Once unos tableros adaptados para que los alumnos puedan experimentar qué sienten», señala Acosta.

Una ISemana de la Inclusión que finalizará con Este viernes acaba la semana con una carrera inclusiva y solidaria, ya que los alumnos participantes tendrán que correr en silla de ruedas, con andadores o a ciegas, con antifaces, desde el centro y hasta el Estadio Municipal de Santo Domingo, donde a su llegada entregarán productos infantiles a Cruz Roja para su reparto entre las familias desfavorecidas del municipio.

El centro recibe a dos profesores expertos en inclusión de Portugal

Otra de las actuaciones que están llevando a cabo desde el IESSanto Domingo es buscar la colaboración de otros centros europeos que ya trabajen la inclusión para aprender de ellos y compartir experiencias. Con este objetivo, durante esta semana, dos profesores del Agrupamento d'Escolas de Pinheiro, Paulo Gil y Fatima Fernandes, se encuentran visitando el centro. Y es que este colegio portugués lleva años trabajando la inclusión con numerosos proyectos que permitan que esa palabra que tanto se usa en los últimos años tenga un sentido pleno y se convierta en real.

«Muchos no quieren ir al colegio porque no se siente identificados, porque la escuela para ellos no tiene sentido. Pero la escuela forma una parte muy importante del conocimiento y de preparación para la vida», señala Fernandes, quien añade que sus alumnos «se muestran mucho más receptivos cuando son responsables de su progreso y de su inclusión». Para ello, este centro portugués cuenta con grupos de trabajo formado por alumnos, profesores de apoyo al principal, que trabajan junto a los alumnos dentro del aula, entre otras medidas.