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Santo Domingo se prepara para celebrar fiestas con más de una decena de actividades

Los festejos empiezan este jueves 18 y se extenderán hasta el domingo 21 de junio

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Procesión del patrón de las fiestas del núcleo ejidense.

Javier Cortés

El Ejido

El barrio ejidense de Santo Domingo se prepara para vivir sus fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán del 18 al 21 de junio ... con más de una decena de actividades.

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Santo Domingo se prepara para celebrar fiestas con más de una decena de actividades

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