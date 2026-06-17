Santo Domingo se prepara para celebrar fiestas con más de una decena de actividades

El barrio ejidense de Santo Domingo se prepara para vivir sus fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán del 18 al 21 de junio ... con más de una decena de actividades.

La programación arrancará este jueves con el primer triduo a las 20.30 horas. El viernes se desarrollará, a las 17.00 horas, el Torneo de Petanca en el Club de la Tercera Edad de Santo Domingo; y la fiesta de la espuma, que tendrá lugar a las 18.00 horas y contará con animación y colchonetas. A las 20.30 horas se celebrará el segundo día de triduo y a las 22.30 horas la nota musical la pondrá el grupo 'Entre amigos' en una multitudinaria verbena en los exteriores de la parroquia.

El sábado los vecinos del barrio podrán disfrutar, además del tercer día de triduo, del concierto del grupo 'Dos indios y un palomo'.

El momento culmen de las fiestas llegará con la misa y procesión de Santo Domingo de Guzmán lo pondrá la misa y posterior procesión que tendrá lugar el domingo a las 20.00 horas. El broche de oro lo pondrá, a las 22.00 horas, la verbena popular.