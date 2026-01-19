Santa María del Águila y San Agustín mantienen vivas las tradiciones

El núcleo de Santa María del Águila celebró este sábado el Día de San Antón, patrón y protector de los animales, con una jornada festiva ... en la que el tiempo respetó, organizada por la Junta Local y la Comisión de Fiestas.

La tradicional bendición de animales, a las puertas de Santa María Madre de la Iglesia, a cargo de Antonio Agustín Joya Lamata, fue el encargado de dar comienzo a los actos. Decenas de personas, acompañadas de sus mascotas participaron de esta bendición.

Posteriormente, se llevó a cabo el encendido de la antorcha en la plaza de la antigua biblioteca, honor que en esta edición ha recaído en Miguel Cano Peinado, vecino de la localidad y una persona muy ligada al desarrollo social y empresarial de este núcleo, además de destacar por su activa participación en el ámbito deportivo, siendo actualmente presidente del Club de Petanca de Santa María del Águila.

La jornada contó con la presencia del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar; la parlamentaria andaluza Julia Ibáñez; el presidente de la Junta Local, Jerónimo Ibáñez; así como miembros de la Corporación Municipal y de la Junta de Gobierno de Santa María del Águila; y el presidente de la Junta Local de Almerimar, Inocencio Gabriel Manzano.

La antorcha recorrió cerca de 8 kilómetros por todo el núcleo urbano, portada por los propios vecinos, en parejas formadas por un adulto y un niño, que mediante relevos llevaron la antorcha hasta las inmediaciones del nuevo parque, donde un año más esperaba la gran hoguera, frente a la Nave de Usos Múltiples.

Allí fue de nuevo Miguel Cano el encargado de recoger la antorcha para prender la gran hoguera. Ya al calor del fuego, cientos de vecinos disfrutaron de una noche de convivencia amenizada por la música de Jesús Guijarro y por el Dj Jamie García, degustando una variedad de tapas típicas de este día.

A su vez, el núcleo de San Agustín también celebró la festividad de San Antón con una jornada en la que el fuego volvió a ser el gran protagonista. Como cada año, la llama, sin embargo, se encendió en el centro de El Ejido, concretamente en la calle Cervantes, frente a la plaza Antonio Mira. La concejala de Cultura, Elena Gómez, fue la encargada de encender la llama que un grupo de jóvenes de San Agustín llevaron a la carrera hasta su núcleo urbano.

El acto contó también con la asistencia del presidente de la Junta Local de San Agustín, Jordi Góngora, miembros de la Junta Local de San Agustín y de la asociación AJUSA.

Así, desde la plaza Antonio Mira, más de una decena de jóvenes de la asociación emprendieron una marcha por relevos para cubrir la distancia entre el centro de El Ejido y el núcleo de San Agustín. A la llegada de la antorcha a San Agustín se procedió al prendido de la gran hoguera, que se situó en la explanada del Campo de Fútbol, y que arrancó con un espectacular castillo de fuegos artificiales.

Los concejales María Herminia Padial, Javier Rodríguez y Bernardo Robles acompañaron a los miembros de la Junta Local de San Agustín y de la asociación AJUSA en el encendido de la gran hoguera de San Antón. Un espectáculo de fuego y pirotécnica que marcó el inicio de una larga noche de convivencia, en el que compartir comida y bebida alrededor de la hoguera.

El encendido de la gran hoguera puso el broche a una gran jornada que contó con actividades para los más pequeños como la actuación del Mago Pablo en el Centro Polivalente, organizado por el AMA Trébol, además de animación musical con dj, barra y las tradicionales barbacoas.

Por otra parte, el núcleo de Tarambana disfrutó de la festividad de San Antón, con una pequeña hoguera cercana al Salón de Usos donde los vecinos pudieron disfrutar de las típicas viandas de esta festividad.