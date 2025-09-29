Santa María del Águila realiza su XII Tradicional Encuentro de Trilla
El Ejido ·La exhibición de trilla tradicional ha estado acompañada por paneles informativos sobre los distintos pasos de esta labor agrícola
J. C.
El Ejido
Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:37
Santa María del Águila ha vuelto un año más a poner el foco en la difusión y promoción de las tradiciones con la celebración este domingo de la duodécima edición del Encuentro de Trilla. Una vistosa exhibición de esta labor agrícola, ya en desuso, que se llevaba a cabo en la era, para separar el grano de la paja, tras la recolección de los cereales, y que han organizado la Junta Local de Santa María del Águila y la asociación cultural Comisión de Fiestas y Actividades Culturales del núcleo, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido.
El encuentro, que se ha llevado a cabo en la Plaza de la Era de este núcleo ejidense ha contado con la asistencia del alcalde, Francisco Góngora; junto al vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar; la parlamentaria andaluza Julia Ibáñez, el concejal de Urbanismo, Alberto González, el presidente de la Junta Local de Santa María del Águila, Jerónimo Ibáñez; y miembros de la misma, así como numerosos vecinos y visitantes.
La exhibición de trilla tradicional ha estado acompañada por paneles informativos sobre los distintos pasos de esta labor agrícola, también conocida como parva: la trilla, el venteo y la recolección.
Todos los asistentes han podido, además, disfrutar de un ambiente de convivencia con una degustación de tapas y bebidas, una paella gigante y la actuación musical de Manuel Santiago.
