La Trilla es una labor agrícola que se encuentra en desuso. IDEAL

Santa María del Águila realiza su XII Tradicional Encuentro de Trilla

El Ejido ·

La exhibición de trilla tradicional ha estado acompañada por paneles informativos sobre los distintos pasos de esta labor agrícola

J. C.

El Ejido

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:37

Santa María del Águila ha vuelto un año más a poner el foco en la difusión y promoción de las tradiciones con la celebración este domingo de la duodécima edición del Encuentro de Trilla. Una vistosa exhibición de esta labor agrícola, ya en desuso, que se llevaba a cabo en la era, para separar el grano de la paja, tras la recolección de los cereales, y que han organizado la Junta Local de Santa María del Águila y la asociación cultural Comisión de Fiestas y Actividades Culturales del núcleo, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido.

El encuentro, que se ha llevado a cabo en la Plaza de la Era de este núcleo ejidense ha contado con la asistencia del alcalde, Francisco Góngora; junto al vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar; la parlamentaria andaluza Julia Ibáñez, el concejal de Urbanismo, Alberto González, el presidente de la Junta Local de Santa María del Águila, Jerónimo Ibáñez; y miembros de la misma, así como numerosos vecinos y visitantes.

La exhibición de trilla tradicional ha estado acompañada por paneles informativos sobre los distintos pasos de esta labor agrícola, también conocida como parva: la trilla, el venteo y la recolección.

Todos los asistentes han podido, además, disfrutar de un ambiente de convivencia con una degustación de tapas y bebidas, una paella gigante y la actuación musical de Manuel Santiago.

