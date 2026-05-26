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Santa María del Águila realiza una ofrenda floral a su patrona

La imagen de la virgen saldrá en procesión por las calles de Santa María del Águila el próximo domingo 31 de mayo

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Un momento del acto.
Un momento del acto. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El núcleo de Santa María del Águila celebrado el mediodía de este domingo 24 de mayo la ofrenda floral a su patrona, María Madre de ... la Iglesia. Los concejales Delia Mira y Ángel Escobar participaron en la eucaristía, ofreciéndole a la virgen un centro de flores de parte del Ayuntamiento de El Ejido.

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Santa María del Águila realiza una ofrenda floral a su patrona

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Santa María del Águila realiza una ofrenda floral a su patrona