Santa María del Águila realiza una ofrenda floral a su patrona

El núcleo de Santa María del Águila celebrado el mediodía de este domingo 24 de mayo la ofrenda floral a su patrona, María Madre de ... la Iglesia. Los concejales Delia Mira y Ángel Escobar participaron en la eucaristía, ofreciéndole a la virgen un centro de flores de parte del Ayuntamiento de El Ejido.

Tras la eucaristía, un grupo de mujeres costaleras colocó a la virgen en sus andas con motivo de la celebración del triduo que tendrá lugar los próximos días 28, 29 y 30 de mayo. A su vez, la imagen de la virgen saldrá en procesión por las calles de Santa María del Águila el próximo domingo 31 de mayo, acompañada de la Banda Sinfónica de El Ejido.

Por otro lado, el municipio fue también este domingo el escenario de un acontecimiento de dimensiones espirituales y sociales verdaderamente extraordinarias que ya quedó grabado con letras de oro en los anales de la diócesis local.