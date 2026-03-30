Santa María del Águila comparte su pasión por la Semana Santa con su tradicional Auto Sacramental Organizado por la Asociación Cultural 'La Aldeilla del Águila', el evento contó con la participación de un centenar de vecinos

J. C. El Ejido Lunes, 30 de marzo 2026, 20:44 Comenta Compartir

La Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia acogió anoche la representación del tradicional Auto Sacramental.

Una cita que llenó de fieles el templo, ... a los que estuvieron acompañando el concejal de Urbanismo, Alberto González, el presidente de la Junta Local, Jerónimo Ibáñez, el presidente de la Junta Local de Almerimar, Inogabi Manzano, así como la parlamentaria andaluza Julia Ibáñez, además de miembros de la Corporación Municipal.

Organizado por la Asociación Cultural 'La Aldeilla del Águila', el evento contó con la participación de un centenar de vecinos que dieron vida a los distintos personajes, entre los que estuvo el vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar. La programación completa de la Semana Santa 2026 de El Ejido, que incluye parroquias, hermandades y cofradías, así como procesiones, horarios de salida y recogida, recorridos y actos religiosos, puede consultarse en: https://cultura.elejido.es/wp-content/uploads/POLIPTICO-SEMANA-SANTA-2026-2.pdf

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