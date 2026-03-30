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Santa María del Águila comparte su pasión por la Semana Santa con su tradicional Auto Sacramental

Organizado por la Asociación Cultural 'La Aldeilla del Águila', el evento contó con la participación de un centenar de vecinos

J. C.

El Ejido

Lunes, 30 de marzo 2026, 20:44

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La Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia acogió anoche la representación del tradicional Auto Sacramental.

Una cita que llenó de fieles el templo, ... a los que estuvieron acompañando el concejal de Urbanismo, Alberto González, el presidente de la Junta Local, Jerónimo Ibáñez, el presidente de la Junta Local de Almerimar, Inogabi Manzano, así como la parlamentaria andaluza Julia Ibáñez, además de miembros de la Corporación Municipal.

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