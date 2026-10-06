Santa María del Águila celebra su XXXIV Romería en una jornada de devoción y convivencia

El núcleo de Santa María del Águila ha celebrado el pasado domingo una de sus tradiciones más populares y arraigadas, la XXXIV Romería del Águila, ... una jornada marcada por la devoción a su Patrona, María Madre de la Iglesia, y por el ambiente festivo y familiar que cada año reúne a vecinos de todas las edades.

La actividad ha estado organizada por la Asociación Cultural Amigos de la Romería del Águila, en colaboración con la Junta Local, y constituye una de las celebraciones más tradicionales del calendario, que ha contado con la presencia del vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar; los concejales, Delia Mira, Alberto Gonzláez y Elena Gómez y el presidente de la Junta Local de Santa María del Águila, Jerónimo Ibáñez, que han acompañado a los vecinos en el desarrollo de los actos.

La programación arrancó a las diez de la mañana con la salida de la imagen de la Virgen desde la iglesia, iniciando el recorrido hacia el paraje de El Águila. La comitiva ha estado integrada por carrozas, carruajes, caballos y numerosos vecinos que han acompañado a la Patrona durante todo el trayecto. Todas las carrozas han recibido una paletilla como regalo.

Una vez en el paraje, en torno a las 12:30 horas, se ha celebrado la Eucaristía, uno de los momentos centrales de la jornada, en honor a la Virgen María Madre de la Iglesia. Tras los actos religiosos, la programación ha continuado con diferentes propuestas lúdicas para disfrutar en familia. Los más pequeños han contado con la animación de Play Eventos, que ha organizado juegos, pintacaras y globoflexia.

También se ha celebrado una gincana con carretilla de mano, mientras que la actuación musical del grupo Canela en Rama ha puesto ritmo a esta jornada festiva de domingo. La romería ha concluido con el regreso de la comitiva hacia la iglesia de Santa María del Águila.