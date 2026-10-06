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Santa María del Águila celebra su XXXIV Romería en una jornada de devoción y convivencia

La actividad ha estado organizada por la Asociación Cultural Amigos de la Romería del Águila, en colaboración con la Junta Local

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Un momento de la romería.

Javier Cortés

El Ejido

El núcleo de Santa María del Águila ha celebrado el pasado domingo una de sus tradiciones más populares y arraigadas, la XXXIV Romería del Águila, ... una jornada marcada por la devoción a su Patrona, María Madre de la Iglesia, y por el ambiente festivo y familiar que cada año reúne a vecinos de todas las edades.

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Santa María del Águila celebra su XXXIV Romería en una jornada de devoción y convivencia

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