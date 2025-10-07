Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Un momento de la jornada. IDEAL

Santa María del Águila da la bienvenida a la tradicional romería

Cientos de personas se dieron cita desde las nueve y media de la mañana en esta actividad

J. C.

El Ejido

Martes, 7 de octubre 2025, 19:53

El núcleo de Santa María del Águila vivió este domingo 5 de octubre una de sus actividades religiosas más destacadas del calendario festivo: la Romería del Águila, que alcanzó este año su XXXIII edición.

Cientos de personas se dieron cita desde las nueve y media de la mañana en esta actividad, que contó con la presencia del vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar; y de los concejales Elena Gómez y Alberto González, además del presidente de la Junta Local, Jerónimo Ibáñez. También estuvieron presentes vocales de la Junta Local, vecinos y miembros de la Asociación Cultural de la Romería del Águila.

Junto a ellos, caballos y carruajes que acompañaron a María Madre de la Iglesia hasta el Paraje 'El Águila' en una gran jornada de convivencia donde se celebró una Santa Misa a cargo del párroco Don Agustín Joya y que incluyó en su programación animación infantil juegos, pintacaras y globoflexia, yincana de carretilla de mano y concierto del grupo 'Entre Amigos'.

