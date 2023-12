«Santa Claus es como una especie de terapeuta a domicilio»

Inmaculada Acién El Ejido Viernes, 1 de diciembre 2023, 23:19 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

La Navidad ha inspirado muchas historias, pero la que propone Raúl Javier Fernández en su primera novela es muy diferente a todas ellas, porque Santa Claus se enfrenta a su última Navidad. Una historia que aborda algunas de esas preguntas trascendentales a las que seguro que muchas personas se han enfrentado en un momento u otro de su vida y merecen una reflexión. Raúl Javier Fernández escribió 'La última Navidad' en tan solo tres meses y precisamente comenzó a gestarla en una Navidad, la de 2022. Hoy, a las 12 horas, la presenta en El Corte Inglés de El Ejido.

–¿Qué pasa en diciembre de 2022 para que se lance a escribir este libro?

–La verdad es que estaba atravesando un momento complicado en mi vida personal y encima llegó la Navidad que para mí es una época siempre como muy nostálgica y muy de la familia, de rememorar tu niñez. Tuve reuniones familiares con primos, con amigos, con mi hermana... Vi a tantas personas con hijos, cuando yo no tengo, que eso me dolió y tuve, se puede decir, una crisis. Si lo tuviera que resumir mucho y reducir a una frase, diría que mi dolor de no tener hijos, lo convertí en un libro.

–¿Por eso escogió la figura de Santa Claus?

–Cuando empecé a leer sobre el personaje, sobre lo que se había escrito, que era muy poco, una de las pocas versiones que alguien había desarrollado era que precisamente el personaje lo que hacía era por su dolor por no haber tenido hijos. Necesitaba llenar ese espacio y lo que hizo fue hacerlo con el resto de niños.Así comenzó esa labor altruista que todos conocemos. En mi caso, por mi profesión de psicólogo, yo trabajo con niños, me encantan los niños, pero no tengo hijos. Fue como un punto en el que conecté con el personaje y me puse a escribir. Luego, había una serie de temas existenciales que quería tratar desde hace mucho tiempo y vi que el personaje era la oportunidad para tratarlos todos.

–¿Y cómo es el desarrollo del libro?

–Yo expongo a 12 personas que tienen 12 problemáticas diferentes relacionadas con salud, valor, libertad, fe, perdón, amor, tiempo, esperanza, paz, humildad, familia y gratitud, y que permiten realizar 12 reflexiones.

–¿Por qué esos 12 temas?

–Para mí esos son los 12 motores de mi vida, podría decir que son mis 12 mandamientos. Todos son temas importantes en su justa medida.De hecho, no son doce historias aleatorias, no podían haber sido otras, tienen un hilo que las va uniendo desde la primera a la última.

–¿Pero es un libro de Navidad?

–Sí, es un libro de Navidad porque aparecen todos los elementos propios y típicos de la Navidad y aunque trato temas muy duros, no profundizo en detalles escatológicos. Aunque hay historias muy, muy duras, yo he intentado mandar un mensaje de esperanza al final, porque tengo claro por mis convicciones personales que el mal no tiene la última palabra, nunca.

–¿Cuánta parte de su profesión de psicólogo lleva este libro?

–A ver, realmente, Santa Claus aquí es como una especie de terapeuta a domicilio, porque va a visitar a 12 personas y en cada una de las sesiones utiliza, digamos, una especie de elemento terapéutico, es decir, vamos a hablar de qué es lo que tú me has pedido y yo no puedo dártelo. Porque lo dice en una parte libre: «yo reparto regalos, pero no hago milagros». Es cierto que hay temas en los que profundizo más y otros en los que me aíslo. Es decir, tomo más distancia, porque la reflexión luego viene al final. Después de todas las historias, hay un capítulo de reunificación y luego hay otro capítulo de reflexión.

–¿Eres más de Santa Claus o de los Reyes Magos?

–Yo siempre he sido más de los Reyes Magos. Cualquier niño que nazca en España es de los Reyes Magos.

–¿Y de dónde le viene ese cariño por Santa Claus?

–Pues recuerdo que hubo una película que me impactó muchísimo cuando era un niño y que me sigue pareciendo a día de un peliculón, es más me la pongo todas las navidades.Se llama 'Vaya a Santa Claus', un clásico de Tim Allen. La vi con mi primo Darío, que falleció y tengo ese recuerdo de ver esa película con él. Le tengo mucho cariño. Además es una película muy entrañable, muy amable, muy cariñosa... De estas películas navideñas que se hacían antes con mensaje y con sentimiento. Desde aquel momento a mí se me clavó lo de Santa Claus.

–¿Este es el primero de una serie?

–Esa es la idea. El tiempo dirá si soy capaz de completar la hazaña que me he propuesto. Ahora mismo, en el horno, tengo 'La primera Navidad'. Me gustaría terminar el libro antes de que acabase esta Navidad. Creo que la imaginación me va a dar, necesito que el tiempo también me lo dé. Pero me gustaría preparar una saga. Lo que pasa es que es una saga en la que he empezado por el final. Voy a empezar a contar toda la historia hasta llegar hasta ahí.

–¿Va a desarrollar cada capítulo por independiente?

–Los capítulos hablan de unas personas concretas. Yo voy a hablar de esas personas a las que visita. Es decir, ¿por qué el que visita ha llegado hasta ahí? ¿Por qué esa persona realiza ese encargo y no cualquier otra? ¿Por qué tiene que tocar esos temas y no otros? Lo que me he planteado es cómo hacer un puzzle desde el centro. Teniendo en cuenta dónde termina la historia, ahora te voy a contar cómo se ha llegado hasta ahí.

–Lleva escribiendo toda su vida, ¿por qué decide que ha llegado el momento de publicar?

–Porque confié en este libro. A veces, cuando escribes un libro, tienes que tener en cuenta no solamente que sea una historia que te hubiera gustado leer, sino también tienes que escribir algo que le hubiese gustado leer a los demás. Es un libro fantástico porque tiene los elementos de Santa Claus, volando en un trineo con nueve renos, con el reno Rodolfo, con los elfos haciendo magia, bajando por chimeneas, todo eso ya lo tiene. Pero, además, quería dar una imagen más humana y no tan simplista o infantil del personaje y pensé que al tratar temas muy humanos, con una perspectiva muy humana y al mismo tiempo esperanzadora, y temas que son del día a día, la gente rápidamente iba a conectar.

–Y hoy es el momento de la presentación de 'La última Navidad' en El Corte Inglés.

–Sí, a las 12 horas estamos presentándolo en El Corte Inglés de El Ejido. Va a ser un acto muy bonito y estoy muy ilusionado. Además, el 50% de los beneficios de las ventas de hoy se destinarán íntegramente a la Escuela de Verano Neuralba para niños con autismo y trastornos del neurodesarrollo.