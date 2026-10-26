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Sanitarios, asociaciones y empresarios se implican para mejorar la calidad de vida de La Aldeilla

La Mesa Comunitaria de Santa María del Águila refuerza la coordinación y la participación de los vecinos

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Un momento del acto.

Javier Cortés

El Ejido

La Mesa Comunitaria de Santa María del Águila celebró este lunes una reunión para compartir información, analizar las necesidades del núcleo y coordinar las actuaciones ... del curso 2026/2027.

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Sanitarios, asociaciones y empresarios se implican para mejorar la calidad de vida de La Aldeilla

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