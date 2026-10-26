Sanitarios, asociaciones y empresarios se implican para mejorar la calidad de vida de La Aldeilla

La Mesa Comunitaria de Santa María del Águila celebró este lunes una reunión para compartir información, analizar las necesidades del núcleo y coordinar las actuaciones ... del curso 2026/2027.

El encuentro, presidido por la concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, permitió avanzar en iniciativas dirigidas a mejorar la convivencia, favorecer la integración y reforzar la participación ciudadana.

Mira agradeció el compromiso de los integrantes de la mesa y destacó su papel como espacio de gobernanza participativa que permite a la propia comunidad implicarse en la gestión y mejora de su entorno.

En ella participaron centros educativos, profesionales del ámbito sanitario, entidades sociales, profesionales de los Servicios Sociales, asociaciones de madres y padres del alumnado, el Presidente de la Junta Local, Jerónimo Ibáñez, representantes del tejido asociativo, y otros agentes que trabajan en el territorio.

Se trata de un espacio de escucha, participación y propuestas que facilita la detección de necesidades y la búsqueda conjunta de soluciones. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos, aunando esfuerzos, aprovechando los recursos disponibles y evitando duplicidades en las actuaciones.

Durante el encuentro, la edil puso en valor el programa 'Cuidando El Ejido', orientado a promover el cuidado y la mejora de los espacios urbanos, los edificios y las comunidades de vecinos. Esta iniciativa, que se desarrolla en todo el municipio, fomenta el conocimiento de las ordenanzas municipales y la corresponsabilidad ciudadana en el mantenimiento del entorno y la convivencia.

La concejal destacó que «con esta iniciativa queremos trasladar a la ciudadanía que cuidar El Ejido es una responsabilidad compartida. El conocimiento de las ordenanzas municipales y su cumplimiento contribuyen a mantener los espacios públicos en buenas condiciones, promover el civismo y favorecer el respeto entre todos los vecinos».

Asimismo, Mira resaltó la importancia del proyecto de formación en ciudadanía como herramienta para favorecer la integración y la cohesión social. La responsable de la oficina de inmigrantes y la mediadora adscrita al Proyecto de Diversidad explicaron los contenidos y el desarrollo de los talleres que se imparten en Santa María del Águila desde el pasado 14 de septiembre.

Actualmente, alrededor de 80 mujeres inmigrantes participan en esta formación, que combina el aprendizaje del español con el conocimiento de las normas de convivencia, las costumbres y el funcionamiento de los distintos sistemas y servicios públicos. El objetivo es facilitar su autonomía y su participación en la comunidad, favoreciendo el acceso responsable a los recursos y una mejor comprensión y respeto del entorno en el que viven.

La Mesa Comunitaria continuará trabajando desde la colaboración entre instituciones, entidades y ciudadanía para dar respuesta a las necesidades del núcleo e impulsar actuaciones que contribuyan al bienestar de sus vecinos.