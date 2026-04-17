El sanemiento de El Canalillo y la renovación de la Plaza Antonio Mira, una apuesta de futuro

La Junta de Gobierno aprobó este jueves el expediente de contratación de dos importantes actuaciones que supondrán una inversión global superior a 1,5 millones ... de euros y que permitirán avanzar en la modernización de infraestructuras esenciales y en la mejora de espacios públicos del municipio.

Se trata del proyecto de Infraestructuras de Saneamiento en El Canalillo, dotado con 750.000 euros, y de la regeneración y rehabilitación de la Plaza Antonio Mira, en Ejido Norte, que contará con un presupuesto de 755.000 euros.

Ambas actuaciones estratégicas están incluidas en el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado', cofinanciado en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027.

En el caso de El Canalillo, la actuación dará respuesta a una necesidad histórica de este núcleo urbano ejidense con aproximadamente 150 vecinos, donde actualmente no existe una red adecuada para la conducción y depuración de aguas residuales.

El proyecto permitirá dotar al núcleo de una red completa de saneamiento en gravedad para la recogida de aguas residuales, así como de un nuevo colector que transportará estos vertidos hasta su conexión con la red municipal de Balerma, garantizando una evacuación segura y eficiente.

La intervención incluye además la construcción de una estación de bombeo y la instalación de colectores que mejorarán la gestión del agua residual, reforzando así la protección ambiental. Junto a ello, se ejecutarán las acometidas domiciliarias necesarias y se renovará la red de abastecimiento de agua potable afectada por las obras, sustituyendo las antiguas conducciones de fibrocemento por nuevas tuberías de polietileno de alta densidad.

Proyecto

El proyecto contempla también la reposición y mejora integral de los pavimentos en las calles afectadas, mediante hormigón impreso y aglomerado asfáltico, contribuyendo a renovar por completo la imagen urbana del núcleo.

A esta modernización se suma la digitalización del sistema hídrico mediante la implantación de caudalímetros y sistemas de control remoto, herramientas que permitirán optimizar el consumo, detectar fugas y mejorar la sostenibilidad y eficiencia en la gestión del agua.

Por otro lado, la regeneración y rehabilitación de la Plaza Antonio Mira, conocida popularmente como Plaza de las Flores, permitirá transformar este emblemático enclave en un espacio más accesible, moderno, seguro e inclusivo. Esta plaza presenta actualmente un estado de deterioro tanto en sus pavimentos como en su mobiliario y elementos constructivos, además de una configuración obsoleta que limita su aprovechamiento y mayor disfrute por parte de los vecinos.

La actuación prevista persigue una renovación integral del espacio público, eliminando barreras arquitectónicas y adaptando recorridos y rasantes conforme a criterios de accesibilidad universal. Asimismo, la intervención mejorará las zonas verdes, renovará completamente los pavimentos y el mobiliario urbano y pondrá en valor la arboleda existente, reforzando las áreas de sombra y confort.

Novedades

La nueva configuración de la plaza incorporará una renovada zona de juegos infantiles, concebida como un espacio seguro y adaptado, así como amplias áreas destinadas al descanso y la convivencia vecinal. Uno de los elementos más destacados será la construcción de un nuevo quiosco-cafetería en la zona noreste de la plaza concebido como un elemento dinamizador que contribuirá a revitalizar la actividad social y urbana del entorno.

Este edificio, de una sola planta y diseño contemporáneo, contará con una amplia sala principal de comedor, barra de servicio, cocina, almacén independiente y aseos adaptados, con capacidad estimada para 64 personas. Su diseño, con cerramientos acristalados y estructura metálica, favorecerá la integración visual con el entorno ajardinado y las distintas zonas de la plaza creando un espacio abierto, funcional y atractivo para los vecinos.