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La Junta de Gobierno se celebraba la mañana de este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido. IDEAL

El sanemiento de El Canalillo y la renovación de la Plaza Antonio Mira, una apuesta de futuro

Se trata de actuaciones que permitirán avanzar en la modernización de infraestructuras de estos espacios públicos

Javier Cortés

El Ejido

Viernes, 17 de abril 2026, 01:21

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La Junta de Gobierno aprobó este jueves el expediente de contratación de dos importantes actuaciones que supondrán una inversión global superior a 1,5 millones ... de euros y que permitirán avanzar en la modernización de infraestructuras esenciales y en la mejora de espacios públicos del municipio.

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El sanemiento de El Canalillo y la renovación de la Plaza Antonio Mira, una apuesta de futuro