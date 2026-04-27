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La imagen recorre varias el municipio acompañado de carrozas y carruajes. IDEAL

San Marcos guia a El Ejido en una mañana colorida y llena de pasión

San Marcos 2026 ·

El municipio vive la tradicional romería - procesión con 51 carrozas y más de medio centenar de caballos y carruajes y con gran asistencia en la jornada

Javier Cortés

El Ejido

Lunes, 27 de abril 2026, 01:35

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La imagen de San Marcos Evangelista recorrió este domingo las calles de El Ejido durante la tradicional Procesión-Romería, que ha logrado congregar un año ... más a miles de personas en torno a esta fiesta declarada de 'Interés Turístico de Andalucía', que ha aunado historia, devoción, identidad, singularidad y tradición.

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