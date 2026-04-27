San Marcos guia a El Ejido en una mañana colorida y llena de pasión

La imagen de San Marcos Evangelista recorrió este domingo las calles de El Ejido durante la tradicional Procesión-Romería, que ha logrado congregar un año ... más a miles de personas en torno a esta fiesta declarada de 'Interés Turístico de Andalucía', que ha aunado historia, devoción, identidad, singularidad y tradición.

Con la presencia del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, de la Corporación Municipal, representantes institucionales, autoridades provinciales, civiles y militares, así como numerosos vecinos, a las 10.30 horas daba comienzo la misa en honor a San Marcos que se ha llevado a cabo en la Iglesia Parroquial de San Isidro Labrador.

El acto ha estado acompañada por el coro de la Hermandad del Rocío de El Ejido. De manera previa, el día comenzaba con la venta de las tradicionales rosquillas de las que se han entregado unas 6.000.

Tras la salida del Santo Evangelista del templo, se ha iniciado la Procesión-Romería por el centro, encabezada por la imagen de San Marcos que ha estado engalanado para la ocasión con 4.000 claveles rojos y blancos, sandías y roscas gigantes, llenando las calles de alegría y color.

El desfile ha contado este año con 51 carrozas, vestidas para la ocasión, y más de medio centenar de caballos y carruajes con jinetes y amazonas, seguido por miles de personas procedentes de distintos puntos del municipio, de la comarca y de la provincia que se han dado cita a lo largo de todo el recorrido para disfrutar de este momento único marcado por la devoción a San Marcos, donde la Agrupación Musical Cristo del Amor y la Banda Sinfónica de El Ejido han puesto la nota musical.

Este año, tras el éxito del pasado año, se ha retransmitido en directo tanto la Misa como la Procesión-Romería a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de El Ejido. Como fin de fiesta, la Plaza Mayor ha acogido la tarde del domingo el concierto gratuito del grupo 'Por un puñado de Tercios'.

San Marcos en datos

Las fiestas en honor a San Marcos han registrado este año cifras récord de participación en todas las actividades programadas por parte del área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido para esta importante celebración.

A las propuestas programadas para la jornada de este domingo, se suma el resto del calendario que arrancaba el pasado martes con el reparto de miles de libros de las fiestas en el Teatro Auditorio desde primera hora de la mañana que ya se ha convertido en un elemento para coleccionistas.

El miércoles por la tarde, a las 18.00 horas, abría 'sus puertas' el Recinto Ferial celebrando el Día del Niño y la Feria Inclusiva. Este año ha contado con 13 atracciones para mayores, 29 atracciones de menores e infantiles, ocupando el 100% del recinto. Además, ha contado con puestos de alimentación, casetas de vino, bisutería y juegos; y 2 casetas jóvenes que se han sumado a las del centro.

Por primera vez se ha convertido en una feria inclusiva los cinco días, siendo un espacio sin ruido ni luces para personas con TEA durante algunas horas de la tarde.

Como novedad, y tras registrar una fuerte demanda, la cata de vino se ha ampliado a dos días, tanto miércoles como jueves reuniendo a 200 personas. entre las dos noches, que han tenido la oportunidad de disfrutar de los vinos tintos y blancos de la bodega de Benalúa de Guadix Pago Almaraes, referente en innovación enológica en Andalucía.

La cata ha permitido a los asistentes adentrarse en un mundo de aromas, texturas y sabores muy especial en el que se ha maridado gastronomía y enología, a través de 'Mencal', 'Mil años un reino' y 'Momento Syrah'. Ana Martínez, directora comercial de Pago Almaraes, ha explicado que en la Bodega «cuenta con más de 24 años de experiencia».

En la actualidad producen más de 600.000 botellas. Además, durante la cata se han servido unos magníficos y exquisitos tomates Raf, cortesía de Agroponiente, así como se ha ofrecido una degustación a cargo de D'Pata Negra y una cata de aceite de oliva por parte de OleoAlmanzora.

La música ha sido uno de los platos fuertes de esta festividad de San Marcos con tres importantes conciertos gratuitos. El viernes Juan Magán reunión a más de 5.000 personas al ritmo del 'electrolatino' con un espectáculo lleno de energía y fuerza y el sábado por la tarde Merche hizo vibrar la Nave de Ejidomar con sus temas más conocidos, como 'Abre tu mente', 'Eras tú' o 'Cal y Arena'.

El Parque Municipal fue el epicentro de la actividad el sábado, desde primera hora de la mañana con la animación infantil y, después, con la fiesta de la fritailla y la tradicional degustación de Habas con Tocino que se convirtió en una jornada de convivencia con un gran ambiente en torno a las tradiciones y a la gastronomía que contó con el respaldo del sello 'El Ejido Gourmet Quality' y con el baile de la Asociación 'Francisco Velarde'.

Se repartieron 2.500 kilos de habas y 600 kilos de tocino y la fritailla se ha elaborado con 1.600 kilos de verduras de la tierra y otros 1.200 kilos de magro, en concreto, en 6 sartenes de grandes dimensiones se han cocinado cientos de kilos de verduras frescas y carne: 350 kilos de calabacín, 230 de pimiento verde, 300 de pimiento rojo, 300 de pimiento amarillo, 180 de berenjena y 300 de tomate, además de 1.200 kilos de carne de magro. Las verduras han sido cortesía de Indasol. Durante la degustación se han repartido más de 4.000 sombreros

También como novedad, la programación del sábado la cerró, a las 22:00 horas, un castillo de fuegos artificiales, en el Parque Periurbano de La Cañada de Ugíjar.

Refuerzo en limpieza y seguridad

A toda la programación, se ha unido que este año que el Ayuntamiento de El Ejido ha puesto en marcha un amplio dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos con motivo de la festividad de San Marcos, con el objetivo de que calles, plazas y espacios públicos presenten su mejor imagen durante estos días señalados en los que miles de personas salen a la calle y visitan el municipio.

El dispositivo de refuerzo permanecerá activo hasta este lunes 27 de abril. De manera previa, ya se han llevado a cabo trabajos de limpieza y acondicionamiento en el Recinto Ferial, su entorno y la zona centro. Asimismo, la empresa municipal DUE ha desarrollado labores de mantenimiento en los distintos espacios en los que se desarrollaron las actividades.

Durante los días festivos, el operativo contemplaba un refuerzo continuo en el recinto ferial. Cada jornada comenzó con una limpieza intensiva a primera hora de la mañana, en la que intervenían cinco operarios equipados con carritos, mientras que durante el horario de apertura del recinto, entre las 20.00 horas y las 02.00 horas, se mantenía un servicio permanente de limpieza con dos trabajadores apoyados por un camión de caja abierta.

Estas actuaciones se completaron con un baldeo mixto nocturno tanto en el recinto ferial como en la zona centro, que se llevó a cabo tras el cierre para garantizar que los espacios estén en perfectas condiciones al día siguiente.

El dispositivo también prestaba especial atención a otros eventos destacados de las fiestas. En el caso de la feria del mediodía, se reforzó la limpieza en la zona centro con un operario especialista dotado de motocarro durante los días de mayor afluencia, 24 y 25. Por su parte, la tradicional fiesta de las habas, el tocino y la fritá contó con un equipo específico de cuatro operarios que se encargaron de la limpieza del parque y entorno pabellón municipal tras su celebración.

El momento más multitudinario fue la Procesión-Romería del domingo, en la que miles de personas llenaron las calles del centro para acompañar a San Marcos en su recorrido, seguido las tradicionales carrozas y caballos. Para este evento se previó un despliegue especial de limpieza que actuó tanto durante el desarrollo del desfile como a su finalización, con la intervención de tres barredoras mecánicas, seis peones con carrito y dos operarios equipados con sopladores, con el fin de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

La seguridad volvió a ser una de las premisas fundamentales en estas Fiestas, con la puesta en marcha el dispositivo especial de seguridad diseñado por la Policía Local para las fiestas de San Marcos.

La fase operativa del dispositivo de seguridad se activó el miércoles 22 a las 15 horas y finalizará a las 7.00 horas del lunes 27. Con la participación de la plantilla de la Policía Local casi al completo, desarrollando más de 400 servicios policiales, con el refuerzo e intervención de todas las unidades policiales: Prevención 092, Tráfico-Atestados, GOAP y UCAN-K9, CECOV, Unidad de Convivencia Ciudadana, poniendo el acento en la prevención. También está teniendo un papel destacado la Agrupación de Protección Civil, con ambulancia y presencia en el recinto ferial.

Hubo presencia policial permanente en todas las actividades organizadas por el área de cultura, en el centro de la ciudad y en el Recinto Ferial. El trabajo de los agentes se vio complementado con los medios tecnológicos con los que cuenta Jefatura, siendo algunos de estos: el servicio de video vigilancia, dron y cámaras personales. Asimismo, las principales vías por las que transcurrieron las actividades de San Marcos estuvieron videovigiladas y desde el CECOV se visionaron en tiempo real los espacios públicos.