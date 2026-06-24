San Isidro Labrador, serio y tallado de madera, entre los detalles del cartel
Las Fiestas empezaron este 24 de junio, y se extenderán hasta el 28 de junio
Javier Cortés
El Ejido
El alcalde, Francisco Góngora, y la concejala de Cultura, Elena Gómez, acompañados por el párroco Mariano Delgado, la Hermana Mayor de la Hermandad de San ... Isidro, María Carmen Maldonado, y Gemma Jiménez, de Crash Music, responsable de conciertos y eventos durante las fiestas, presentaron el pasado 11 de junio, a las puertas de la Parroquia, la programación completa de estas fiestas que poseen un carácter singular dentro del municipio, ya que no se celebran en torno al día 15 de mayo, fecha tradicional de la festividad del Santo, sino durante el último fin de semana de junio.
Este evento incluyó la presentación del cartel, en el que aparece San Isidro Labrador, con imagen seria y tallado en madera, con un fondo azul claro, presentando las Fiestas que empezaron este 24 de junio, y se extenderán hasta el 28 de junio. El acto contó con una gran variedad de vegetación acompañando a los protagonistas.