 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

San Isidro Labrador, serio y tallado de madera, entre los detalles del cartel

Las Fiestas empezaron este 24 de junio, y se extenderán hasta el 28 de junio

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Presentación de San Isidro a las puertas de la parroquia ejidense.

Javier Cortés

El Ejido

El alcalde, Francisco Góngora, y la concejala de Cultura, Elena Gómez, acompañados por el párroco Mariano Delgado, la Hermana Mayor de la Hermandad de San ... Isidro, María Carmen Maldonado, y Gemma Jiménez, de Crash Music, responsable de conciertos y eventos durante las fiestas, presentaron el pasado 11 de junio, a las puertas de la Parroquia, la programación completa de estas fiestas que poseen un carácter singular dentro del municipio, ya que no se celebran en torno al día 15 de mayo, fecha tradicional de la festividad del Santo, sino durante el último fin de semana de junio.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

San Isidro Labrador, serio y tallado de madera, entre los detalles del cartel

[]

San Isidro Labrador, serio y tallado de madera, entre los detalles del cartel