San Isidro Labrador, serio y tallado de madera, entre los detalles del cartel

Javier Cortés El Ejido 24/06/2026 a las 20:45h.

El alcalde, Francisco Góngora, y la concejala de Cultura, Elena Gómez, acompañados por el párroco Mariano Delgado, la Hermana Mayor de la Hermandad de San ... Isidro, María Carmen Maldonado, y Gemma Jiménez, de Crash Music, responsable de conciertos y eventos durante las fiestas, presentaron el pasado 11 de junio, a las puertas de la Parroquia, la programación completa de estas fiestas que poseen un carácter singular dentro del municipio, ya que no se celebran en torno al día 15 de mayo, fecha tradicional de la festividad del Santo, sino durante el último fin de semana de junio.