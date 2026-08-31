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San Agustín despide sus fiestas patronales con la multitudinaria procesión de sus imágenes por el núcleo

La Santa Misa y el posterior recorrido procesional de los patronos ponen el broche de oro a una semana repleta de actividades culturales, deportivas y de convivencia

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Procesión de San Agustín.

Marcos Tárraga

El Ejido

El núcleo ejidense de San Agustín ha alcanzado el punto álgido de sus celebraciones patronales con la jornada más esperada por sus vecinos. Fieles y ... devotos de la localidad se han congregado para rendir tributo a sus patronos, San Agustín y la Virgen de la Consolación, en un día dedicado plenamente a la tradición y el fervor popular.

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San Agustín despide sus fiestas patronales con la multitudinaria procesión de sus imágenes por el núcleo

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