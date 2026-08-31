San Agustín despide sus fiestas patronales con la multitudinaria procesión de sus imágenes por el núcleo

El núcleo ejidense de San Agustín ha alcanzado el punto álgido de sus celebraciones patronales con la jornada más esperada por sus vecinos. Fieles y ... devotos de la localidad se han congregado para rendir tributo a sus patronos, San Agustín y la Virgen de la Consolación, en un día dedicado plenamente a la tradición y el fervor popular.

El programa litúrgico ha arrancado durante la tarde con la celebración de la Santa Misa en la Iglesia Parroquial del núcleo, un templo que ha registrado una notable afluencia de ciudadanos dispuestos a arropar a sus imágenes titulares antes del inicio de los actos públicos en las calles.

Tras el oficio religioso, las tallas de San Agustín y de la Virgen de la Consolación han abandonado el templo para dar comienzo a la tradicional procesión. El cortejo ha recorrido las principales vías de la localidad al ritmo de los vítores de los asistentes, consolidando uno de los momentos de mayor emotividad festiva para los vecinos.

El acto ha contado con una destacada representación de las autoridades institucionales del municipio. Entre los asistentes ha figurado la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, quien ha acompañado a los residentes de la localidad durante el trayecto procesional.

Junto a la regidora municipal, han participado en la comitiva los concejales del equipo de Gobierno María Herminia Padial, Javier Rodríguez, Bernardo Robles y María Carmen Ruíz, visibilizando el respaldo de la administración local a los festejos de los distintos núcleos.

La representación institucional se ha completado con la presencia de la presidenta de la Junta Local de San Agustín, María de Gádor Ruíz, quien ha encabezado la delegación pedánea acompañada por otros miembros de la Corporación Municipal y de la propia Junta Local.

Con este itinerario religioso se ha dado por concluida una intensa semana en la que los vecinos de San Agustín han participado en una variada programación diseñada para todas las edades, combinando propuestas lúdicas, competiciones deportivas y citas culturales.

Las fiestas patronales de este año vuelven a bajar el telón dejando un balance de alta participación ciudadana y convivencia, reforzando las señas de identidad de este núcleo del municipio ejidense.