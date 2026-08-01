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'Salud a pie de Playa' aterriza para informar sobre los efectos del sol

La campaña cuenta con material informativo a través de pantallas, redes sociales y una aplicación

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Un momento de la campaña 'Salud a pie de Playa', en la Playa de San Miguel de Almerimar.

Javier Cortés

El Ejido

La Playa de San Miguel de Almerimar acogió la mañana de este jueves una mesa informativa sobre la prevención de los efectos nocivos del sol ... durante el periodo estival, que se enmarca en la campaña 'Salud a pie de Playa', impulsada por el Ayuntamiento de El Ejido junto al Distrito Sanitario Poniente.

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