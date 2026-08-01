'Salud a pie de Playa' aterriza para informar sobre los efectos del sol

La Playa de San Miguel de Almerimar acogió la mañana de este jueves una mesa informativa sobre la prevención de los efectos nocivos del sol ... durante el periodo estival, que se enmarca en la campaña 'Salud a pie de Playa', impulsada por el Ayuntamiento de El Ejido junto al Distrito Sanitario Poniente.

La concejala de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo, María Herminia Padial, participó en esta iniciativa en la que profesionales de Enfermería Familiar y Comunitaria y farmacéuticos, ofrecieron información a los bañistas y vecinos sobre la fotoprotección, el uso de ropa adecuada para la práctica deportiva, la reacción de determinados medicamentos frente al sol, la prevención ante las altas temperaturas y la identificación de manchas y lunares sospechosos, entre otros aspectos relacionados con el cuidado de la piel.

Iniciativa

La campaña ya pasó por las playas de Levante y San Miguel de Almerimar y la playa de Balerma. Además, se difundirá material informativo a través de pantallas en los paseos marítimos de Levante y Poniente, redes sociales, la página web de Turismo, la aplicación 'Playas El Ejido' y folletos en la Oficina de Turismo.

Padial señaló que «a través de esta campaña se pretende concienciar a la población sobre la importancia de protegerse adecuadamente de la radiación ultravioleta, especialmente durante los meses de mayor incidencia solar, así como promover la detección precoz de posibles lesiones cutáneas».