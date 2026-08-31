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El sacerdote Alexander Estupiñán Sierra asume la dirección de San Isidro Labrador y Pampanico

El nuevo párroco toma el relevo de Mariano Delgado al frente del templo ejidense tras culminar su labor pastoral en la comarca de Tabernas

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Toma de posesión del nuevo párroco.

Marcos Tárraga

El Ejido

La Iglesia de San Isidro Labrador de El Ejido ha acogido la toma de posesión de Don Alexander Estupiñán Sierra como nuevo párroco del templo, ... asumiendo del mismo modo la administración de esta comunidad parroquial junto a la de San Rafael de Pampanico.

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El sacerdote Alexander Estupiñán Sierra asume la dirección de San Isidro Labrador y Pampanico

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