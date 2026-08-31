El sacerdote Alexander Estupiñán Sierra asume la dirección de San Isidro Labrador y Pampanico

La Iglesia de San Isidro Labrador de El Ejido ha acogido la toma de posesión de Don Alexander Estupiñán Sierra como nuevo párroco del templo, ... asumiendo del mismo modo la administración de esta comunidad parroquial junto a la de San Rafael de Pampanico.

El acto litúrgico ha contado con la representación institucional del Ayuntamiento de El Ejido mediante la asistencia de los concejales del equipo de Gobierno Delia Mira, Manuel Martínez y Elena Gómez, además de la presencia de mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Estupiñán Sierra recala en el municipio ejidense tras haber completado una etapa pastoral en la provincia al frente de los templos de Tabernas, Senés, Olula de Castro, Velefique y Turrillas.

En sus primeras palabras tras asumir el cargo, el nuevo párroco se ha puesto formalmente a disposición de todos los vecinos del municipio y ha expresado su agradecimiento público a su antecesor en la responsabilidad, Don Mariano Delgado.

Delgado concluye así una dilatada trayectoria vinculada al municipio ejidense desarrollada en dos etapas diferenciadas: un primer periodo en la parroquia de Santa María del Águila y, posteriormente, su labor desde el año 2019 en San Isidro Labrador y en otros núcleos como Santo Domingo de Guzmán.

La ceremonia ha registrado una nutrida asistencia de fieles que han arropado al nuevo párroco durante el desarrollo del rito religioso de toma de posesión.

Una vez finalizado el acto en el templo, la jornada ha concluido con un encuentro de convivencia entre los asistentes celebrado en las instalaciones del patio del colegio Divina Infantita.