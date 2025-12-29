Una ruta para conocer Punta Entinas antes de Año Nuevo

Cerca de una treintena de aventureros participaron el pasado fin de semana en la 'I Ruta Bajabalates', actividad que tenía como objetivo bajar los dulces ... y las comidas navideñas , además de pasar un buen rato paseando por la naturaleza en el Poniente almeriense.

Este evento, realizado por la Asociación de Educación Ambiental 'El Árbol de las Piruletas' y con la colaboración con la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido, partió a las 9.00 horas de la mañana desde el Centro de Interpretación de Punta Entinas - Sabinar y se llegó a la puerta del Faro Sabinar, en un recorrido llano que tuvo entre unos 16 y 17 kilómetros y una duración de cuatro horas aproximadamente. Durante el trayecto, los senderistas vieron el Centro de Interpretación de Punta Entinas y conforme se fueron adentrando por la ruta se fueron encontrando algunos flamencos, algún aguilucho lagunero y otras especies.

En uno de los momentos del recorrido, se impartió una charla acerca de la importancia ecológica del bosque de lentiscos y sabinas, de los alcores y las diferentes acciones que la Junta de Andalucía está llevando en el paraje natural, como la de cerrar algunos caminos con piedras para impedir el paso de los coches.

Durante la ruta, los senderistas pudieron ver alrededor del cuartel Príncipe Alfonso el azafrán del cabo que estaba en flor. Aunque también vieron las basuras, restos de invernaderos, rafias, envases, plásticos, neumáticos y numerosos frigoríficos. A este evento podían asistir niños sabiendo que iba a ser un recorrido largo y también eran bienvenidos los perros, aunque debían llevar correa, ya que es un espacio protegido.

Asimismo, Moisés Palmero, en declaraciones a IDEAL, comentó días antes de la realización de este recorrido que «queremos hacer una ruta por Punta Entinas y ver las obras que están haciendo, porque desde hace mes y medio, la Junta de Andalucía está haciendo una serie de actuaciones allí, en Punta Entinas - Sabinar, en la zona de los humedales y están poniendo vallas de madera, cartelería y queremos comprobarlo».

Además, Palmero añadió que «el objetivo es aprovechar las fiestas y hacer una actividad deportiva, social, de voluntariado, cultural». Por su parte, el educador ambiental contó a este medio que inicialmente la ruta se iba a llamar 'Quema turrones', pero esta ruta ya la utilizan en una carrera en Alicante, así que bautizaron esta ruta navideña como 'La Bajabalates de Punta Entinas', un nombre divertido y llamativo para este evento que esperaba contar con una gran cantidad de aventureros y aventureras para disfrutar de una gran jornada del binomio: deporte y naturaleza.