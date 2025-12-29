Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los momentos del recorrido didáctico por Punta Entinas. Jose Garrido Martínez

Una ruta para conocer Punta Entinas antes de Año Nuevo

El Ejido ·

La Asociación 'El Árbol de las Piruletas junto a la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido organizan la 'Bajabalates' para bajar las cenas navideñas

Javier

El Ejido

Lunes, 29 de diciembre 2025, 21:41

Comenta

Cerca de una treintena de aventureros participaron el pasado fin de semana en la 'I Ruta Bajabalates', actividad que tenía como objetivo bajar los dulces ... y las comidas navideñas , además de pasar un buen rato paseando por la naturaleza en el Poniente almeriense.

