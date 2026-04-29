Rompe un escaparate con un adoquín, se esconde en un solar y reaparece justo cuando llega la Policía

Un hombre con el rostro «cubierto» y vestido «de negro» trató de acceder al interior de un comercio local de Santa María del Águila después ... de que, presuntamente, lanzara un adoquín contra el escaparate para perpetrar un robo. Al activarse el sistema de seguridad, el individuo emprendió la huida y se escondió en un solar para evitar ser cazado por el ataque.

Justo cuando pasaron dos horas, regresó «con el objetivo de consumar el robo» y, en este punto, fue sorprendido por la Policía Local de El Ejido que realizaba labores de patrullaje por la zona.

Según han informado en un comunicado, los hechos ocurrieron este 28 de abril y los agentes lo trasladaron a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y, seguidamente, ponerlo en conocimiento del Juzgado de Guardia de El Ejido.

Otro detenido, en Balerma

Paralelamente, en otra actuación desarrollada durante la misma jornada, la Policía Local de El Ejido detuvo en Balerma a un varón sobre el que pesaban dos órdenes judiciales en vigor.

La intervención fue llevada a cabo por agentes del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP), que constataron que el hombre tenía una orden de búsqueda, detención y personación, y otra de búsqueda, detención e ingreso en prisión. Ambas órdenes habían sido dictadas por el Juzgado de Instancia número 5 de El Ejido.

El detenido fue informado de sus derechos, trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial competente.