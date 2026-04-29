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El Ejido

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Rompe un escaparate con un adoquín, se esconde en un solar y reaparece justo cuando llega la Policía

El hombre, arrestado por los efectivos municipales, fue sorprendido dos horas después cuando intentaba «consumar el robo» en el local

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Uno de los detenidos en El Ejido.
Uno de los detenidos en El Ejido. (Policía Local de El Ejido)
Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Un hombre con el rostro «cubierto» y vestido «de negro» trató de acceder al interior de un comercio local de Santa María del Águila después ... de que, presuntamente, lanzara un adoquín contra el escaparate para perpetrar un robo. Al activarse el sistema de seguridad, el individuo emprendió la huida y se escondió en un solar para evitar ser cazado por el ataque.

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Rompe un escaparate con un adoquín, se esconde en un solar y reaparece justo cuando llega la Policía

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