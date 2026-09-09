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Rijk Zwaan dona casi 200.000 semillas para continuar un proyecto en Kenia

Se trata de una iniciativa que comenzó en el año 2024 y está promovida por la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña

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Javier Cortés

El Ejido

La empresa multinacional Rijk Zwaan donó a la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña casi 20.000 semillas para dar continuidad al proyecto ... de evangelización y educativo 'Cultivo-Cultura-Culto' que la Congregación está desarrollando en Kenia.

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Rijk Zwaan dona casi 200.000 semillas para continuar un proyecto en Kenia

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Rijk Zwaan dona casi 200.000 semillas para continuar un proyecto en Kenia