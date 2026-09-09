Rijk Zwaan dona casi 200.000 semillas para continuar un proyecto en Kenia

La empresa multinacional Rijk Zwaan donó a la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña casi 20.000 semillas para dar continuidad al proyecto ... de evangelización y educativo 'Cultivo-Cultura-Culto' que la Congregación está desarrollando en Kenia.

El concejal de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Ejido, Manuel Martínez, acompañó a la hermana Claudia Sofía durante la entrega en las instalaciones de la empresa donde también estuvieron José Antonio González, station manager; Marta Baranda, management assistant research & development; Simón Moreno, assistant breeding aubrika, de Rijk Zwaan.

Se trata de un proyecto que comenzó en agosto del año 2024, impulsado por la Congregación y que cuenta con la colaboración de la empresa Rijk Zwaan y del Ayuntamiento de El Ejido. Se desarrolla en Kiserian-Ngong, una ciudad en la provincia del Valle del Rift de Kenia, y su finalidad es generar procesos educativos ligados al cuidado y cultivo de la tierra que favorezcan la formación de niños en situación de vulnerabilidad, así como el acceso a la lectura y a la literatura.

Manuel Martínez agradeció a Rijk Zwaan «esta donación que pone de relieve la responsabilidad social y la solidaridad que demuestran siempre las empresas del sector hortofrutícola que están en el municipio», al tiempo que señaló «el trabajo, la dedicación y el compromiso que la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña tiene en el municipio y fuera de él a nivel educativo, religioso, solidario, espiritual y asistencial». «El Ejido está y estará siempre en deuda por la labor educativa que desempeñan y por su espíritu solidario».

En esta ocasión, la empresa multinacional 'Rijk Zwaan' donó cerca de 20.000 semillas, en concreto 5.000 de pimiento, 5.000 de tomate, 5.000 de pimiento picante, 2.000 de berenjena y 2.000 de pepino de pimiento, que viajarán desde El Ejido a Kenia para dar continuidad al huerto que la madre Isaura creó hace dos años bajo el nombre 'Semillas de Esperanza'.

Con esta donación se va a seguir ayudando y trabajando con los menores de la población autóctona en torno al cuidado de la tierra en comunidad, los beneficios que ello genera para poder prosperar y que tomen conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable.