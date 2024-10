Rienda suelta a la imaginación y la fantasía en Festicómic

Inmaculada Acién El Ejido Domingo, 13 de octubre 2024, 23:04 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El Festicómic cerró ayer una nueva edición, la décimo quinta ya, con un nuevo éxito de participación, especialmente durante la jornada del sábado por la tarde y todo el domingo. Cientos y cientos de personas recorrieron las distintas plantas del Auditorio, se sumergieron en el apasionante mundo de las viñetas, descubrieron nuevas historias, departieron con algunos de los autores, compartieron juegos de mesa o partidos de videojuegos y se dejaron envolver por la magia del Cosplay o disfrutaron del baile. Y todo ello pese a que la organización tuvo que remangarse y reorganizar toda la propuesta justo antes de abrir puertas por la previsión de lluvia para el fin de semana. El concejal de Juventud, Educación y Participación, Javier Rodríguez, recorrió durante la mañana del sábado cada rincón de este gran evento organizado por la Asociación Cultural Diablo y el Ayuntamiento de El Ejido, con la colaboración de la Diputación de Almería y numerosos patrocinadores, comprobando como, pese al cambio, todo comenzaba a rodar perfectamente.

De esta manera, las tiendas que iban a estar ubicadas en una carpa adyacente al Auditorio, finalmente se ubicaron en el hall del Auditorio, compartiendo espacio con exposiciones y ofreciendo un gran ambiente de bienvenida a los asistentes.

Puestos de venta de cómics para todos los gustos y edades, merchandising de sus series favoritas, elementos de cosplay o complementos coloridos y divertidos se entremezclaron con los autores firmando libros.

En la planta baja, la correspondiente a la Biblioteca, se ubicaron los juegos de mesa, con una amplia variedad de títulos para descubrir otra manera de divertirse compartiendo tiempo en familia o con amigos. Mayores y pequeños mantuvieron ocupadas todas las mesas disponibles durante la mayor parte del tiempo, asesorados por miembros de la organización, que les enseñaban la mecánica del juego. Los videojuegos completaron la zona con propuestas de todo tipo e incluso una zona de baile. Así, se llevó a cabo el torneo de 'Mario Kart 8', 'Smash Bros Ultimate', 'FC'24' o 'Just Dance', además de las presentaciones de 'Astrobots PS5', 'Funko Fusión PS5', 'Karate Kid Switch' y 'The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom SWITCH'.

La Sala B se reservó para la presentación de libros y charlas. Por este espacio pasaron nombres conocidos y de gran proyección a a nivel internacional, nacional y provincial.

Así, durante la mañana del sábado este espacio acogió la presentación de la obra 'Detective Mortimer, El retorcido caso del kris filipino', de la editorial Diablo Comics, con Alejandro Ortega y Santiago Girón, a la que siguió una charla con Jordi Bayarri. Por la tarde, la Sala B se transformó para la proyección de la película, 'Digimon Adventure 02: The Beginning'.

Para la jornada de ayer quedaba otro plato fuerte como Amparo Crespo. A ella se sumó la presentación de los nuevos números de la revista manga Imaginarium, de Yeray ediciones, con Jorge López y otros miembros de Nakama Project Almería, y la presentación también del libro de arte de Fran Carmona de Diablo Cómics.

Rafa Amat 'AleS', Víctor Cara, Juanma Beltrán, Edgard Max y autores de la Asociación Diablo y la Asociación La Duna también se sumaron a los nombres propios de esta edición.

Además, se realizó un homenaje al recientemente fallecido dibujante de viñetas Manuel Vidal.

La Sala A, por su parte, estuvo dedicada al concurso de Cosplay del sábado por la tarde y a la pasarela que se desarrolló en la mañana de ayer y en la que se pudieron ver algunas puestas en escena de gran calidad en cuanto a caracterización y diseño.

Sobre el escenario también se llevó a cabo el concurso de KPop y exhibiciones.

Una edición que valoraron de manera muy positiva desde la organización, ya que pese a la climatología y a la coincidencia con un festivo nacional, la participación fue similar e incluso ligeramente superior a la registrada en la anterior edición, a lo que se suma la calidad de los artistas participantes.