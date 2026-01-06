Los Reyes Magos visitan el Hospital Universitario Poniente y la Residencia de Mayores Ciudad de El Ejido
Sus Majestades de Oriente han visitado la planta de Puérperas, para conocer a algunos de los primeros bebés que han llegado al mundo este 202
J. C.
El Ejido
Martes, 6 de enero 2026, 22:36
Ni la lluvia ni el mal tiempo ha evitado que los Reyes Magos de Oriente lleguen fieles a su cita con los ejidenses. Melchor, Gaspar ... y Baltasar ya estaban en el municipio de El Ejido para comenzar a repartir alegría, cariño y presentes entre las familias ejidenses.
La primera parada ha sido en el Hospital Universitario Poniente, donde han estado acompañados por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; la concejala de Cultura, Elena Gómez; y la dirección del centro hospitalario.
Sus Majestades de Oriente han visitado la planta de Puérperas, para conocer a algunos de los primeros bebés que han llegado al mundo este 2026, han visitado también a los diez pequeños hospitalizados en planta, a los que les han llevado caramelos y regalos con el deseo de que tengan una pronta recuperación, y también han recorrido el área de Urgencias Pediátricas del Hospital para acompañar a los pequeños que en esos momentos se encontraban esperando a ser atendidos.
Posteriormente, los Reyes Magos, acompañados de la concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, se han desplazado a la Residencia de Mayores Ciudad de El Ejido para llevarles un regalo, desearles mucha salud para este año y conversar con todos ellos.
Dos importantes visitas tras las que Melchor, Gaspar y Baltasar ya se prepararon para comenzar a recorrer los distintos núcleos urbanos de El Ejido.
La última parada, antes de comenzar a recorrer todas las casas y dejar esos regalos que sacaron las sonrisas a los pequeños, fue a partir de las 17.00 horas en la Nave Ejidomar, donde este año se llevó a cabo una Cabalgata de Reyes estática, ante la previsión de lluvia de la AEMET.
