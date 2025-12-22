Revisión del contrato de limpieza y el tren del Cercanías, temas principales del Pleno de El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido iniciará este 22 de diciembre, a las 09.00 horas, el último Pleno del año 2026, que será extraordinario y ... se realizará como viene siendo habitual en el Salón de Plenos. Una sesión plenaria que contará con diversos asuntos en la orden del día entre los que destacan el punto 6 que está enfocado a las revisiones de precio 4ª y 5ª del contrato suscrito con la empresa Lirola Ingenieria y Obras, S. L. concesionaria de los servicios públicos de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, de recogida selectiva de envases ligeros y de papel cartón, limpieza viaria urbana, limpieza de playas y gestión del punto limpio.

Otro de los puntos destacados es el acuerdo de jornada laboral en los términos literales que figuran en el documento negociado por la MGN relativo a la jornada ordinaria de 35 horas semanales de trabajo efectivo, de promedio en cómputo anual (punto 12) y el dictamen sobre el programa trabajo presentado por la mercantil Cox Energia Comercializadora Epaña, S. L., para la ejecución del contratode suministro de electricidad y los servicios energéticos para la instalación y explotación de varias instalaciones fotovoltaicas en espacios municipales, estableciendo una comunidad energética de uso exclusivo municipal.

Además, también es relevante el punto 20, que trata sobre un dictamen sobre elevar el plazo de cualificación urbanística a indefinido resultante de Proyecto de Actuación Urbanística y licencia de obra mayor e instalación para actividad de comercialización y almacenamiento de festilizantes y fitosanitarios, emplazamiento de DS. Trance Nuevo, polígono 15, parcelas 507 y 509 y autorizar la cancelación a favor de José Pérez Pérez de un aval bancario de algo más dd 7.500 euros.

En cuanto a las mociones destacan la propuesta del Partido Popular para solicitar al Ministerio de Transportes la realización de un estudio de viabilidad del tren de cercanías Almería - Poniente. Asimismo, el Partido Popular y Vox solicitan al Gobierno de España una rebaja fiscal para los agricultores del municipio ante la grave afectación por plagas en la campaña del 2025.