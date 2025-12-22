Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de uno de los últimos plenos celebrados en el Ayuntamiento de El Ejido. IDEAL

Revisión del contrato de limpieza y el tren del Cercanías, temas principales del Pleno de El Ejido

El Pleno Municipal será el último del año y contará con hasta 23 puntos en el orden del día para tratar temas relevantes

Javier Cortés

El Ejido

Lunes, 22 de diciembre 2025, 03:16

El Ayuntamiento de El Ejido iniciará este 22 de diciembre, a las 09.00 horas, el último Pleno del año 2026, que será extraordinario y ... se realizará como viene siendo habitual en el Salón de Plenos. Una sesión plenaria que contará con diversos asuntos en la orden del día entre los que destacan el punto 6 que está enfocado a las revisiones de precio 4ª y 5ª del contrato suscrito con la empresa Lirola Ingenieria y Obras, S. L. concesionaria de los servicios públicos de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, de recogida selectiva de envases ligeros y de papel cartón, limpieza viaria urbana, limpieza de playas y gestión del punto limpio.

