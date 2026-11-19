La alcaldesa, Julia Ibáñez, mantuvo una reunión de trabajo con la delegada de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Juana ... Tarifa, para para abordar diferentes asuntos prioritarios para el municipio.

Uno de los principales temas tratados fue la histórica petición de elevar la categoría del Partido Judicial de El Ejido a magistrado, una demanda dirigida al Gobierno de España y motivada por la elevada carga de trabajo que soporta este órgano judicial, así como por la complejidad de los asuntos que tramita.

Se trata de una medida necesaria para adecuar la Administración de Justicia a la realidad de una comarca muy dinámica, en constante crecimiento, caracterizada por una elevada densidad de población y una intensa actividad económica, productiva y exportadora, especialmente en los sectores agroalimentario y agroindustrial. Esta situación hace imprescindible reforzar la estructura judicial y garantizar una mayor estabilidad de los jueces.

Asimismo, durante el encuentro se ha abordado otra petición para el municipio como es la creación del séptimo Juzgado para El Ejido. En la reunión también participó la concejala de Turismo, María Herminia Padial, para tratar cuestiones que permitan avanzar en un turismo de excelencia, que ofrece entornos naturales, históricos, sostenibles, espacios respetuosos con el medio ambiente, a la vez que modernos, adaptados a la nueva era digital y a las actuales demandas del sector.

Por su parte, desde el Gobierno andaluz, la delegada territorial mostró el compromiso de la Junta de Andalucía para «seguir trabajando por todos aquellos asuntos que supongan un impulso al municipio de El Ejido y un mayor desarrollo del mismo».