El reto de conseguir que Cayetana tenga un perro de asistencia para niños con autismo

Uno de los mayores miedos de Rosa Marinero es que su hija Cayetana se levante por la noche sin que nadie se de cuenta y pueda herirse, pero también que eche a correr mientras están dando un paseo con el peligro que conlleva. Miedos que posiblemente así contados puedan compartir algunos padres, pero que en el caso de Rosa Marinero vienen fundados en el hecho de que Cayetana tiene autismo.

Los perros de asistencia especial para niños con autismo pueden ayudar a mejorar la calidad de vida tanto del pequeño como de las familias, contribuyendo a mejorar la atención y la concentración, el contacto visual o una mejor adaptación a nuevos entornos, pero también ayudando a reducir sus niveles de estrés y ansiedad, ante las crisis que suelen sufrir, o fomentar su aprendizaje.

Eso es lo que pretende la familia de Cayetana, conseguir un perro de asistencia que ayude a su pequeña a regularse y que además también le permita a la familia tener un poco más de autonomía. Pero su es muy elevado. Supera los 25.000 euros.

Cayetana acaba de cumplir seis años y, como cualquier niño, quiere correr, pero con la diferencia de que no sabe diferenciar los peligros. «Nosotros siempre tenemos que ir con el carro por la calle, si la bajamos del carro enseguida sale a correr. Con el perro, irá con un arnés agarrada a él y si echa a correr, el perro se echa al suelo para bloquearla, cosa que a nosotros nos da un poco más de seguridad a la hora de salir. En casa sería un cambio enorme», explica Rosa Marinero, quien añade que «todos los terapeutas nos han dicho que este tipo de perros nos pueden ayudar».

Reconoce que el precio es desorbitado, pero explica que en ese montante «se paga el animal, que es de raza, todo el mantenimiento del perro durante el tiempo que están adiestrándolo, tanto en alimentación como vacunas, el equipo de adiestradores, el mes de acoplamiento con la familia y luego está incluido el seguimiento hasta los ocho años».

Es por ello que, para esta familia, encontrarse en su camino con la Policía Nacional de El Ejido y su carrera de obstáculos solidaria Unconquerable Race se ha convertido en un gran alivio que va a contribuir a que puedan estar más cercad de conseguir su objetivo.

Fue un policía amigo de David el que trasladó la propuesta al Comisario de la Policía Nacional en El Ejido, Rafael Rodríguez. «Nos preguntó si teníamos ya algún candidato para esta edición y surgió esta posibilidad. Nos contó la historia de la familia y que habían iniciado una campaña de crowdfunding para conseguir el dinero suficiente para comprar un perro de acompañamiento», explica el Comisario. Una campaña que ahora han parado.

El diagnóstico

Cayetana tenía solo unos meses cuando su madre ya empezó a notar comportamientos anormales a los que les correspondería por edad. «En la hamaca mecedora, mientras su hermano mellizo cogía los juguetes con la mano, ella estaba quieta con la mirada a toda velocidad», explica Rosa Marinero, quien añade que «si no te ponías en su campo visual no te prestaba atención». Comportamientos que hacían que ella ya supiera que a su hija le pasaba algo. Pero no fue hasta los 18 meses, en la revisión de la pediatra, cuando los derivaron a Atención Temprana. Entonces Cayetana aún no andaba. Ahí comenzaron los tratamientos con los que continúa semanalmente.

«No eres consciente de lo que significa lo que está pasando o lo que estás pensando hasta que no te das de bruces con el diagnóstico», afirma.

El diagnóstico inicial fue Trastorno General del Desarrollo, pero Cayetana tenía neurotipias de autismo «como espasmos, que salta, anda de puntillas, que no hacía mucho contacto visual, ahora hace algo más por las terapias, por eso el neurólogo nos dijo que tenía autismo, aunque dejan abierto el diagnóstico hasta los seis años».

No obstante, a través de pruebas, la familia ya sabe que el autismo que tiene la pequeña es provocado por una alteración genética muy rara, que se denomina síndrome de Phelan McDermid.

Objetivo: 300 participantes

El próximo sábado 3 de septiembre, en Almerimar, se llevará a cabo la segunda edición de la Unconquerable Race, prueba organizada por la Policía Nacional de E Ejido, Lobero Fit y Medfit, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido y el IMD.

Una competición donde el deporte se convierte en la excusa y el vehículo para sacar el lado más solidario de los participantes, en un evento de convivencia y diversión en el que todo el mundo, atletas y espectadores, disfrutarán de los valores del deporte y numerosas sorpresas durante el evento.

Si el año pasado fueron unos 170 los participantes, este año la organización se marca el reto de llegar a los 300, para seguir creciendo pero sobre todo para conseguir que tenga mucha más visibilidad el reto solidario marcado. Y es que este año se trata de recaudar dinero para ayudar a Cayetana y su familia a poder adquirir un perro de asistencia especial para niños con autismo. El coste total es de unos 25.000 euros. La Unconquerable Race quiere conseguir alcanzar la mitad de ese coste. Dinero que irá íntegramente a la familia.

«El objetivo está en que venga más gente que el año pasado. Queda algo menos de una semana de inscripciones y estaremos entre 200 y 300 participantes», señala Rafael Rodríguez, Comisario de la Policía Nacional en ElEjido.

Todos los interesados en inscribirse en esta competición, que es por equipos de cuatro personas, o que deseen poner su granito de arena a través del dorsal solidario pueden hacerlo aún en la web ruta091.com.

En cuanto a la competición en sí, contará con pruebas que no se desvelarán hasta el último día, si bien serán pruebas de crossfit, carrera y otras que contarán con elementos naturales que se encuentran en la playa. «El año pasado hubo un paso de dunas con una especie de canal de agua por debajo y se añaden elementos gimnásticos», señala Rodríguez, quien adelanta que «se van a hacer algunas pruebas en el parque de calistenia. También se van a hacer algunas pruebas de trepa, que vamos a sumar con la ayuda de algunos empresarios que facilitarán los elementos necesarios para ponerlas. También los bomberos participan y tenemos alguna prueba de trepa con ellos».

No obstante, también habrá «alguna prueba sorpresa que son típicas de pruebas OCR de obstáculos y que serán divertidas», apunta el Comisario.