Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La recogida fue productiva. IDEAL

Retiran 700 kilos de plástico de playas de Guardias Viejas

65 voluntarios se encargaron de retirar en apenas dos horas esta cantidad de pequeños plásticos en el municipio

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 2 de marzo 2026, 20:32

Comenta

El pasado 22 de febrero se llevó a cabo una limpieza de playas convocada por varias asociaciones sociales, culturales y ambientales del municipio de El ... Ejido entre las que se encontraban PROMAR, Athenaa, Ángel Aguilera, Club Náutico de Balerma, Plataforma Ejido Sostenible, Vientos de Murgi, El árbol de las piruletas, con el apoyo de la Fundación Unicaja y el proyecto Cuentos del mar de Alborán, y la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega la lluvia de barro y la calima a Granada: horas críticas y zonas afectadas
  2. 2 Un nuevo bar en Granada que causa sensación por el tamaño de sus tapas: «El jamón asado, la estrella»
  3. 3 Cae un gran reñidero para peleas de gallos en Granada: 130 identificados y drogas y armas incautadas
  4. 4

    HSN prepara desde Granada su gran salto industrial y logístico
  5. 5 La tarjeta sanitaria de Andalucía, disponible en el móvil a partir de marzo
  6. 6 Muere a los 97 años Fernando Tapia, expresidente de la Audiencia Provincial
  7. 7

    Granada se queda sin grandes bolsas de suelo para viviendas
  8. 8

    Las investigaciones contra el cáncer más prometedoras que salen de Granada
  9. 9 El caso de Barrio del Matadero
  10. 10 Así va a ser la nueva calle ruiseñor de Granada tras las obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Retiran 700 kilos de plástico de playas de Guardias Viejas

Retiran 700 kilos de plástico de playas de Guardias Viejas