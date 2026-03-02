Retiran 700 kilos de plástico de playas de Guardias Viejas

El pasado 22 de febrero se llevó a cabo una limpieza de playas convocada por varias asociaciones sociales, culturales y ambientales del municipio de El ... Ejido entre las que se encontraban PROMAR, Athenaa, Ángel Aguilera, Club Náutico de Balerma, Plataforma Ejido Sostenible, Vientos de Murgi, El árbol de las piruletas, con el apoyo de la Fundación Unicaja y el proyecto Cuentos del mar de Alborán, y la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido.

Una de las grandes consecuencias del tren de borrascas que ha azotado el país en las últimas semanas ha sido el daño producido en las costas y la cantidad de basuras que el mar nos ha devuelto, mucha de ella proveniente de las ramblas, por donde el agua ha arrastrado todo lo que se encontraba a su paso.

La playa elegida para realizar la actividad fue la de Peñón del Moro, debajo del Castillo de Guardias Viejas, y según Moisés Palmero, de El árbol de las piruletas, uno de los organizadores, «fue convocada de manera emocional, al comprobar cómo varios ciudadanos nos informaban de la gran cantidad de pequeños plásticos provenientes de la agricultura intensiva, que se habían depositado en las dunas embrionarias, cubiertas de azucenas, falso regaliz y perejil de mar, que caracterizan las playas de nuestro municipio».

Además, Palmero añadió que «éramos conscientes de que el Ayuntamiento limpiaría las playas con maquinaría, pero en esas dunas había que hacerlo de forma manual para conservar la gran biodiversidad que atesoran y la defensa a ultranza que hacen de la costa, por lo que nos pusimos manos a la obra».

Una convocatoria que juntó a 65 voluntarios, ciudadanos comprometidos con su entorno y su municipio, que en apenas dos horas, retiraron, a pesar del inconveniente de los mosquitos, algo que le da más mérito a su actuación, la cantidad de 700 kilos de pequeños plásticos.

Entre todos ellos, expone Palmero, «nos hemos encontrado una bolsa de pipas Arancha, que dejaron de venderse en los años 80, por lo que el envoltorio tendrá, al menos, unos cuarenta años de vida en el medio y ya empezaba a generar microplásticos de difícil recogida y gran repercusión en la naturaleza y en nuestra salud».

Entre los voluntarios participantes se encontraban algunos ciudadanos extranjeros residentes en el municipio, vecinos de otros pueblos y, lo más ilusionante para Araceli Sobrino, concejala no adscrita del Ayuntamiento, miembro de Athenaa y una de las promotoras de la acción de voluntariado, «es la participación de familias que han mostrado con el ejemplo a sus hijos la manera de conservar y proteger la naturaleza».

Además, ha querido destacar «que siempre la sociedad civil y los movimientos asociativos están dispuestos a regalar su tiempo para cuidar su entorno natural, en tanto que otros, los que tiran sus desechos y plásticos a las ramblas y descampados, se creen con el derecho a arrasarlo. Son dos formas de vivir y de pensar el futuro. Es necesario que todo el mundo tome conciencia de que el plástico que se tira en las calles, ramblas o descampados va directo al mar, y él, el mar, la mar, nos lo devuelve para nuestra vergüenza. Toca pensar cómo queremos vivir el futuro».

Este tipo de actividades, enfatizan sus organizadores, se hacen para sensibilizar a la población sobre uno de los grandes problemas, el de la generación de residuos y su negligente gestión, que afectan a nuestra sociedad. Son acciones reivindicativas, de crítica constructiva hacia las administraciones y las empresas, y con el objetivo de buscar y consensuar soluciones y proponer alternativas.

Entre ellas recalcan que limpiar no es la solución, sino que es la necesidad de ir al origen del problema, poniendo más vigilancia, esfuerzos en la concienciación y educación de los agricultores, y multas si fuese necesario, en el entorno de los invernaderos, ya que la mayoría, el 90% de los residuos recogidos, provienen de ellos. Así como la necesidad de revisar los sistemas de gestión y los materiales con los que están elaborados determinados envases y objetos.