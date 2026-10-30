Retenciones en la A-7 a su paso por El Ejido por un accidente de tráfico

Un accidente de tráfico ha provocado retenciones en la A-7 a su paso por Santa María del Águila, en El Ejido. Según indica la ... Dirección General de Tráfico, el siniestro afecta a todos los carriles en los puntos kilométricos 815,1 y 811,7 de la mencionada vía (en sentido decreciente de la circulación).

Un portavoz de Emergencias 112 de Andalucía ha indicado que a las 15.40 horas han recibido un aviso sobre un accidente ocurrido en el punto kilométrico 812 de la A-7, a su paso por el término ejidense, si bien no cuentan con más detalles sobre lo acaecido.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil de Tráfico, Bomberos del Poniente y emergencias sanitarias.