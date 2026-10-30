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Retenciones en la A-7 a su paso por El Ejido por un accidente de tráfico

Bomberos y efectivos de emergencias sanitarias se han desplazado hasta el lugar de los hechos, en Santa María del Águilar

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Retenciones en la A-7 a su paso por El Ejido por un accidente de tráfico
Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Un accidente de tráfico ha provocado retenciones en la A-7 a su paso por Santa María del Águila, en El Ejido. Según indica la ... Dirección General de Tráfico, el siniestro afecta a todos los carriles en los puntos kilométricos 815,1 y 811,7 de la mencionada vía (en sentido decreciente de la circulación).

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Retenciones en la A-7 a su paso por El Ejido por un accidente de tráfico

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