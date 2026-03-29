Respaldan a los comerciantes de la calle de la Loma de la Mezquita afectados por las obras

El Grupo Municipal Socialista de El Ejido ha mostrado su apoyo a los comerciantes y vecinos de la calle Loma de la Mezquita que han ... iniciado una recogida de firmas para solicitar al Ayuntamiento la revisión del plan de obras previsto en este entorno.

Los firmantes han expresado su preocupación por el impacto que podrían tener en el barrio las obras del denominado Plan de Transformación Urbana y Rehabilitación de Espacios Comerciales, especialmente por la duración estimada de las actuaciones.

Según se recoge en el documento de recogida de firmas impulsado por comerciantes y vecinos, las obras podrían prolongarse cerca de ocho meses, lo que podría provocar problemas de accesibilidad a los establecimientos, una reducción significativa del tránsito peatonal y una caída de ventas que incluso podría poner en riesgo la continuidad de algunos negocios.

El Grupo Municipal Socialista considera razonable la preocupación del tejido comercial y ha pedido al equipo de gobierno local que escuche a los afectados antes de iniciar unas obras de esta magnitud.

El portavoz socialista, José Miguel Alarcón, ha señalado que «cualquier proyecto de mejora urbana debe hacerse contando con los afectados y, en este caso, los comerciantes están pidiendo algo tan básico como diálogo y planificación».

En este sentido, los socialistas han pedido al Ayuntamiento que abra un proceso de diálogo real con los comerciantes y vecinos de la zona para estudiar alternativas que permitan compatibilizar la mejora del espacio urbano con la actividad económica.

Alarcón ha insistido en que «las ciudades deben mejorar sus espacios públicos, pero no a costa de poner en peligro a los pequeños comercios que llevan años levantando sus persianas cada día».

El Grupo Municipal Socialista también considera necesario estudiar fórmulas que reduzcan el impacto de las obras, como una planificación por fases menos agresiva, la reducción de plazos o la puesta en marcha de medidas de apoyo al comercio mientras duren los trabajos, medidas recogidas en el documento de firmas vecinal.

«Si queremos mantener vivos nuestros barrios, debemos proteger al pequeño comercio. Escuchar a los comerciantes y buscar soluciones consensuadas es la única forma responsable de abordar una actuación de este tipo», ha concluido el portavoz socialista.