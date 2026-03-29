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El portavoz de la formación socialista ejidense. IDEAL

Respaldan a los comerciantes de la calle de la Loma de la Mezquita afectados por las obras

Los socialistas piden al equipo de gobierno que abra un diálogo real con el sector y revise el proyecto para evitar perjuicios

J. C.

El Ejido

Domingo, 29 de marzo 2026, 19:57

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El Grupo Municipal Socialista de El Ejido ha mostrado su apoyo a los comerciantes y vecinos de la calle Loma de la Mezquita que han ... iniciado una recogida de firmas para solicitar al Ayuntamiento la revisión del plan de obras previsto en este entorno.

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