Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Rescatan a 18 personas, entre ellas un menor, de una patera localizada al sur de El Ejido

El rescate se produjo a las 23.00 horas y, posteriormente, los ocupantes fueron trasladados al Puerto de Almería

E. P.

Almería

Lunes, 20 de abril 2026, 11:12

Comenta

El Servicio de Salvamento Marítimo ha rescatado en la noche de este domingo a 18 personas de origen magrebí, 17 varones y un menor, que ... viajaban en una embarcación precaria localizada a 10,5 millas al sur de Punta de Baños, en El Ejido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Covirán se viste de esperanza
  2. 2 El restaurante de Granada con siglos de historia y vistas inigualables que reabre con nueva carta
  3. 3 Granada sortea este lunes a los miembros de las mesas electorales del 17M: ¿cómo se hace y a quién le puede tocar?
  4. 4

    Sánchez se lanza contra Juanma Moreno: «Se puede privatizar la sanidad con insultos como Ayuso o a la chita callando»
  5. 5

    El mítico bar de Granada La Tertulia busca convertirse en asociación cultural para sobrevivir
  6. 6 El concesionario que crece a todo el mundo desde Granada y lanza su nueva fundación
  7. 7 La empresa creada en Padul que se consolida como la tercera de Andalucía en su sector
  8. 8

    El PP avanza hacia la mayoría absoluta a un mes de las elecciones andaluzas
  9. 9

    Estos son los 7 pueblos de Granada que dejan de estar en riesgo de despoblación
  10. 10

    Comienzan las obras que modernizarán el bulevar de la avenida Don Bosco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rescatan a 18 personas, entre ellas un menor, de una patera localizada al sur de El Ejido

Rescatan a 18 personas, entre ellas un menor, de una patera localizada al sur de El Ejido