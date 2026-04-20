Rescatan a 18 personas, entre ellas un menor, de una patera localizada al sur de El Ejido
El rescate se produjo a las 23.00 horas y, posteriormente, los ocupantes fueron trasladados al Puerto de Almería
E. P.
Almería
Lunes, 20 de abril 2026, 11:12
El Servicio de Salvamento Marítimo ha rescatado en la noche de este domingo a 18 personas de origen magrebí, 17 varones y un menor, que ... viajaban en una embarcación precaria localizada a 10,5 millas al sur de Punta de Baños, en El Ejido.
Fuentes del organismo han indicado a Europa Press que la patera, de tipo neumática, fue avistada por un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera, tras lo que la Salvamar Carina acudió a la zona para auxiliar a sus ocupantes.
El rescate se produjo a las 23.00 horas y, posteriormente, los ocupantes fueron trasladados al Puerto de Almería, donde el desembarco finalizó a las 1.50 horas. La coordinación de la emergencia la realizaron los controladores marítimos del centro de Almería.
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