La renuncia al acta de María Herminia Padial abre una crisis en el grupo de Ciudadanos en El Ejido

La concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de El Ejido, María Herminia Padial, ha informado hoy a su partido su renuncia al acta. La edil ha evitado hacer declaraciones a IDEAL, pero sí ha remitido un breve comunicado en el que asegura que «desde hace algún tiempo se ha producido una bifurcación con mis compañeros de partido en la manera de abordar y resolver determinadas problemáticas que se nos plantean en el día a día». Por ello, y «porque entiendo la política como un ejercicio de responsabilidad y compromiso», ha decidido abandonar el Ayuntamiento de El Ejido.

La hasta ahora concejal de Ciudadanos ha asegurado que se despide «con la nostalgia de no haber podido terminar esta etapa pero firme en mi decisión de renunciar a mi cargo». Según ha indicado, «nunca podré agradecer lo suficiente a las personas de mi partido que me brindaron la oportunidad de descubrir lo que para mí es la verdadera política, la política de la calle, la que me ha permitido conocer los problemas reales de mis conciudadanos, la que me ha permitido acercarme a ellos, escucharlos y entenderlos para poder ayudarlos en todo lo posible desde mi posición, con vocación, entrega y transparencia».

Padial ha querido dejar claro que «siempre he apostado por trabajar en política de forma constructiva, que es lo que he hecho, y siempre conforme a mis principios y atendiendo por encima de todo a las necesidades y oportunidades de El Ejido y los ejidenses», declara en una nota en la que se despide dando las gracias a sus compañeros, al Ayuntamiento de El Ejido y a todos sus vecinos.

La hasta ahora concejal de Ciudadanos ocupaba el cuarto y último puesto en la lista de concejales de la formación en el Ayuntamiento de El Ejido. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y procuradora de los tribunales en el partido judicial de El Ejido, Almería y Roquetas. Su lugar, de no producirse ninguna renuncia, será ocupado por Miguel Ángel Mateo, que iba en el quinto puesto de la candidatura.

Fuentes de la dirección del partido en El Ejido aseguraron a IDEAL que desconocen la renuncia de Padial y su portavoz en el Ayuntamiento, Cecilio Vargas, ha evitado hacer declaraciones al respecto.