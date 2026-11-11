 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

Regresa la 'Black Week El Ejido' para impulsar el comercio y la hostelería

La iniciativa se realizará del 23 y 28 de noviembre y está organizada por la Cámara de Comercio de Almería y el Ayuntamiento de El Ejido

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Presentación del evento.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio organizan la segunda edición de la campaña 'Black Week El Ejido 2026', una iniciativa que tiene el objetivo ... de dinamizar la actividad económica del municipio y seguir respaldando al pequeño comercio minorista.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

Regresa la 'Black Week El Ejido' para impulsar el comercio y la hostelería

[]

Regresa la 'Black Week El Ejido' para impulsar el comercio y la hostelería