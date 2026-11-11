Regresa la 'Black Week El Ejido' para impulsar el comercio y la hostelería

El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio organizan la segunda edición de la campaña 'Black Week El Ejido 2026', una iniciativa que tiene el objetivo ... de dinamizar la actividad económica del municipio y seguir respaldando al pequeño comercio minorista.

Tras la excelente acogida de la primera edición, ambas instituciones vuelven a apostar por esta acción promocional, que busca incentivar las compras en los negocios de proximidad, atraer a nuevos clientes y fidelizar a los habituales, al tiempo que pone en valor la importancia de consumir en el municipio y contribuir al mantenimiento del tejido empresarial local.

La campaña se desarrollará del lunes 23 al sábado 28 de noviembre. Durante estos días, las personas que realicen compras o consumiciones por un importe igual o superior a 10 euros en alguno de los establecimientos adheridos recibirán una tarjeta rasca con la que podrán optar a conseguir uno de los 110 premios que se distribuirán de forma aleatoria entre las tarjetas facilitadas a los negocios participantes.

Entre los regalos previstos se encuentran una televisión, un reloj inteligente, una cámara deportiva, una barra de sonido, un robot aspirador, una cafetera, una tablet, un smartphone, cascos y altavoces inalámbricos, así como camisetas de El Ejido XTI.

Los comercios minoristas y establecimientos de hostelería del municipio que deseen sumarse a esta iniciativa podrán formalizar su inscripción hasta el domingo 15 de noviembre, de manera online.

Desde la organización se anima a los establecimientos a participar en esta segunda edición, que representa una oportunidad para incrementar la visibilidad de sus negocios, atraer consumidores y reforzar su actividad comercial durante una de las campañas promocionales más destacadas del calendario.

Los consumidores que resulten premiados podrán canjear sus tarjetas el jueves 3 de diciembre, a las 13.00 horas, en el Ayuntamiento. Para recoger el regalo será imprescindible presentar la tarjeta rasca premiada, el ticket de compra correspondiente y el dni.

Esta actuación se enmarca en el Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2026, financiado con Fondos Europeos y el Gobierno de España, y responde al compromiso de la Cámara de Comercio de Almería y el Ayuntamiento de El Ejido con el fortalecimiento y la promoción del comercio de proximidad.

Con esta segunda edición, 'Black Week El Ejido' busca consolidarse como una herramienta para dinamizar las calles, generar nuevas oportunidades para los pequeños negocios y fomentar el consumo local, recordando que detrás de cada establecimiento hay profesionales, familias y proyectos empresariales que contribuyen al desarrollo económico y social del municipio.