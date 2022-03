Regantes del Poniente prometen trabajar para recuperar la masa de agua que está en mal estado Manuel García Quero insiste en que se trata de cuestiones jurídicas pero que no se cuestiona que el agua del acuífero inferior esté en malas condiciones cualitativas ni cuantitativas

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en respuesta a la denuncia interpuesta contra la Junta de Andalucía por parte de la Comunidad de Usuarios de los Acuíferos de Sierra de Gádor, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Poniente, Manuel García Quero, se pronunció en la jornada de ayer para afirmar que esta sentencia no afectará al plan de recuperación que se ha planteado para la recuperación del acuífero inferior del Poniente y que se encuentra en mal estado tanto cualitativa como cuantitativamente, al tiempo que recuerda que no es aún una resolución en firme puesto que puede ser recurrida por la administración autonómica.

En este sentido, García Quero recuerda que el término sobre explotación desapareció de la nomenclatura en 2012 con el nuevo Plan Hidrológico, que aún se encuentra vigente hasta la aprobación del nuevo, que se encuentra en fase de información pública.

En aquel momento se sustituyó el término de sobre explotación por el de masa de agua en mal estado. Asimismo, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense explicó que toda la problemática parte de 2002 cuando la Unión Europea, a través de la nueva normativa marco del agua lleva a la desaparición de las unidades hidrológicas y se engloba todo como una masa de agua en conjunto, que pasa a denominarse 060.013 Campos de Dalias-Sierra de Gádor.

«Lo que dice la sentencia es que no se puede calificar en mal estado una parte, como es solo el acuífero inferior de la unidad hidrológica del Campo de Dalías, porque ya no existe como tal, sino que se tiene que declarar en mal estado toda la masa de agua porque es indivisible, y que se tiene que constituir una comunidad de toda la masa de agua», incide García Quero. Es por ello que la sentencia anula los pronunciamientos primero, segundo y tercero de la resolución del Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público, de 27 de julio de 2017, si bien García Quero está convencido que no afectará «en nada» al plan de recuperación, que sigue en marcha.

«De momento la encomienda la tenemos hasta que la resolución sea firme y si hay que realizar la declaración de mal estado de toda la masa de agua, la encomienda se hará a la entidad de mayor representación, y la Junta Central de Usuarios del Poniente cuenta con 20.130 hectáreas y es concesionaria de todas las aguas públicas del Poniente».