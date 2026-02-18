Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ayuntamiento continúa avanzando en su apuesta por una policía más especializada y cercana. IDEAL

Refuerzan la seguridad con la creación de un tercer GOAP en El Ejido

El municipio cuenta ya con tres equipos GOAP, formados por 21 componente -18 agentes y 3 oficiales-, especializados en seguridad ciudadana, extranjería y control de ocupaciones y asentamientos

J. C.

El Ejido

Miércoles, 18 de febrero 2026, 23:15

Comenta

La Policía Local de El Ejido ha incorporado un tercer Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana ... y mejorar la capacidad de respuesta ante las principales demandas en materia de convivencia y orden público en el municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pastelero granadino que abastece a varios pueblos con su masa madre y dulces caseros
  2. 2 Un ajuste de cuentas acaba con un herido muy grave en el hospital con cuatro disparos
  3. 3

    Apuñala en Iznalloz a un hombre con el que tuvo una relación y provoca una trifulca entre las dos familias
  4. 4 La exquisita comida de Zinedine Zidane y su hijo en un restaurante de moda de Granada
  5. 5

    «Borrica, estás gilipollas...»: los mensajes del exnúmero dos de la Policía acusado de violar a una subordinada
  6. 6 Reabierta la A-92G tras quedar cortada por los daños provocados en un puente por un camión
  7. 7

    Condenado por estafa un abogado que usó el forfait de su padre para esquiar gratis en la Sierra
  8. 8 Acaba con un destornillador clavado en la mano tras una pelea con armas blancas en Granada
  9. 9 Horarios e itinerarios de la Semana Santa de Granada 2026: todos los cambios por días
  10. 10 El asesino de Castellón se hizo un selfi con los cadáveres y envió la foto a varios contactos del teléfono de la mujer degollada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Refuerzan la seguridad con la creación de un tercer GOAP en El Ejido

Refuerzan la seguridad con la creación de un tercer GOAP en El Ejido