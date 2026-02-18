Refuerzan la seguridad con la creación de un tercer GOAP en El Ejido

La Policía Local de El Ejido ha incorporado un tercer Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana ... y mejorar la capacidad de respuesta ante las principales demandas en materia de convivencia y orden público en el municipio.

Con esta nueva unidad, El Ejido cuenta ya con tres equipos GOAP, integrados por 21 componentes —18 agentes y 3 oficiales—, que trabajan con uniformidad específica y una organización plenamente operativa. Estos grupos desarrollan labores de seguridad ciudadana, control en materia de extranjería, intervención en ocupaciones ilegales y actuaciones en asentamientos, en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional, reforzando la cooperación entre cuerpos para aumentar la eficacia de las actuaciones.

El alcalde, acompañado por el intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, ha mantenido una reunión con los integrantes del nuevo Grupo Operativo para conocer de primera mano los operativos y actuaciones que ya están desarrollando en el municipio. «El refuerzo del servicio permitirá que dos equipos GOAP estén operativos de manera simultánea cada día, incrementando la presencia policial y la labor preventiva tanto en El Ejido como en los distintos núcleos del municipio».

Como novedad destacada, cada equipo GOAP contará con un guía canino y su correspondiente perro, que participará en controles en plazas, parques y espacios públicos, así como en actuaciones relacionadas con la detección de estupefacientes. Además, en las próximas semanas estos grupos dispondrán de una nueva furgoneta policial, mejorando su movilidad y capacidad operativa.

Durante el encuentro, el alcalde ha puesto en valor el esfuerzo municipal en materia de seguridad y destacó que «trabajamos para que El Ejido sea un municipio seguro, por lo que seguimos incrementando tanto la dotación humana como los medios materiales y tecnológicos de la Policía Local».

Con la puesta en marcha de este tercer GOAP, el Ayuntamiento continúa avanzando en su apuesta por una policía más especializada, cercana y eficaz, adaptada a las necesidades actuales del municipio y orientada a garantizar la convivencia y la seguridad de los vecinos.