Refuerzan la limpieza de caminos rurales durante el verano en El Ejido El municipio lleva a cabo labores de refuerzo, aprovechando que la actividad en el sector se reduce en estos meses

J. Cortés El Ejido Sábado, 23 de agosto 2025, 01:39

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Agricultura y Medio Ambiente, está reforzando las labores de limpieza en los márgenes y cunetas de la red de caminos rurales del municipio durante este período estival, labores enmarcadas en el objetivo municipal de mantener la red viaria rural en las mejores condiciones posibles.

Las tareas que se llevan a cabo durante todo el año se refuerzan durante este período, aprovechando que la actividad en el sector se reduce, para mantener así una adecuada imagen del campo, incrementar la seguridad y funcionalidad de las vías y contribuir a una buena sanidad vegetal en la zona rural.

El concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, subrayó que «la higiene rural es clave en un sector tan competitivo como el nuestro, ya que contamos con uno de los sistemas productivos más importantes, innovadores y eficientes del mundo, por lo que es fundamental mantener un campo ordenado y limpio que garantice una imagen acorde».

En este sentido, el concejal de Agricultura y Medio Ambiente incidió en que para mantener esa buena imagen es necesaria la colaboración de todos, tanto administraciones como agricultores y empresas, también en materia de higiene rural.