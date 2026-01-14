Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejal de Cultura, Elena Gómez, destaca la «buena acogida que tiene este programa por parte de los usuarios». IDEAL

La Red Municipal de Bibliotecas inicia una nueva edición del Reto Lector con un clásico de literatura

El Ejido ·

El calendario de este año 2026 propone temáticas que van desde un diario o un poemario a obras humorísticas, policíacas o de miedo

J. C.

El Ejido

Miércoles, 14 de enero 2026, 14:36

Comenta

La Red Municipal de Bibliotecas de El Ejido, dependiente del área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido, arranca este año 2026 poniendo en marcha ... una nueva edición del Reto Lector, un programa de promoción de la lectura dirigido a todas las franjas de edad, que cada mes ofrece propuestas literarias haciendo un recorrido a lo largo de todo el año por distintos géneros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour responde a El Corte Inglés y hunde el precio de una conocida marca de aceite de oliva
  2. 2

    Así será el nuevo parque inundable de Granada con y sin lluvia
  3. 3 Un joven de 25 años fallecido y otro de 21 grave tras salirse de una vía de servicio en Huétor Tájar
  4. 4 Se queja porque «cobran las tapas» y la respuesta del bar se hace viral: «Vergüenza tenía que darle»
  5. 5

    «Me abordó por la espalda, me golpeé la cabeza en el suelo y se llevó mi bolso»
  6. 6

    Agrede sin mediar palabra a dos mujeres en una lavandería del Realejo
  7. 7 Controlado el incendio de Alfacar en el paraje La Alfaguara
  8. 8 Tres heridos tras un accidente entre un coche y un autobús en Doctor Olóriz
  9. 9 ¿Se ve la baliza V-16 en plena autovía por la noche? El ejemplo de la A-7 en Granada
  10. 10 El delantero Gonzalo Petit se acerca al Granada CF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Red Municipal de Bibliotecas inicia una nueva edición del Reto Lector con un clásico de literatura

La Red Municipal de Bibliotecas inicia una nueva edición del Reto Lector con un clásico de literatura