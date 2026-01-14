La Red Municipal de Bibliotecas inicia una nueva edición del Reto Lector con un clásico de literatura

La Red Municipal de Bibliotecas de El Ejido, dependiente del área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido, arranca este año 2026 poniendo en marcha ... una nueva edición del Reto Lector, un programa de promoción de la lectura dirigido a todas las franjas de edad, que cada mes ofrece propuestas literarias haciendo un recorrido a lo largo de todo el año por distintos géneros.

La concejala de Cultura, Elena Gómez, destaca que la «buena acogida que tiene este programa por parte de los usuarios, consolidándose como un espacio a través del que descubrir nuevos escritores, obras o géneros».

Para ello, desde la Red Municipal de Bibliotecas ofrece cada mes propuestas de títulos y autores dentro de la temática elegida, que se encuentran disponibles dentro de su Fondo Bibliográfico y que se pueden solicitar en préstamo.

Así, para esta nueva edición, el calendario del Reto Lector arranca con la propuesta de iniciar el año leyendo un Clásico de la Literatura, mientras que febrero llegará animando a descubrir un diario o un epistolario. La temática elegida para marzo será la de un poemario y para abrir una obra premiada.

El Reto Lector 2026 también apuesta por darle una segunda oportunidad a ese libro que nunca pudiste terminar en el mes de mayo y relajarse con una obra humorística en junio. El verano llegará con el reto de una novela policiaca para julio y una novela gráfica o un cómic para el mes de agosto.

El inicio del curso escolar volverá con el Reto Lector proponiendo una novela llevada a la televisión en septiembre y un ensayo para octubre, mientras que el final del año busca ser intenso con una invitación a elegir una novela que te helará la sangre en el mes de noviembre y descubrir una novela publicada el año que cada uno de los lectores nació, ya para el último mes del año de 2026.