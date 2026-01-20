Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las bibliotecas del municipio ejidense. IDEAL

La Red Municipal de Bibliotecas se adapta al horario de invierno tras las vacaciones

El Ejido ·

En el caso de la Biblioteca Central se mantiene su horario ininterrumpido de apertura de 9.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y los sábados de 9.00 a 14.00 horas

J. C.

El Ejido

Martes, 20 de enero 2026, 18:26

Comenta

La Red Municipal de Bibliotecas de El Ejido ya ha recuperado su horario habitual tanto en la Biblioteca Central como en los núcleos, una vez ... superados los días de vacaciones de Navidad en los que los horarios se han adaptado a las nuevas necesidades de los usuarios.

