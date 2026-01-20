La Red Municipal de Bibliotecas se adapta al horario de invierno tras las vacaciones

La Red Municipal de Bibliotecas de El Ejido ya ha recuperado su horario habitual tanto en la Biblioteca Central como en los núcleos, una vez ... superados los días de vacaciones de Navidad en los que los horarios se han adaptado a las nuevas necesidades de los usuarios.

Así, las bibliotecas de San Agustín y Balerma mantienen su horario habitual de lunes a viernes, de 16.00 a 20.30 horas; las bibliotecas de Santa María del Águila y Las Norias estarán abiertas de lunes a jueves de 16.00 horas a 20.30 horas y los viernes de 16.00 horas a 18.00 horas; mientras que la Sala de Estudio de Almerimar abre sus puertas de lunes a viernes de 15.00 a 20.00 horas.

En el caso de la Biblioteca Central se mantiene su horario ininterrumpido de apertura de 9.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y los sábados de 9.00 a 14.00 horas.

La concejal de Cultura, Elena Gómez, ha subrayado la importancia de «disponer de una amplia red de bibliotecas, desde las que se ofrece a la ciudadanía acceso gratuito a información, recursos como libros y tecnología, además de un entorno tranquilo para el estudio».

Además, la edil de Cultura ha recordado que la Red de Bibliotecas Públicas de El Ejido ha cerrado 2025 con una nueva adquisición de títulos literarios para todos los públicos, entre los que se han incorporado algunas de las últimas novedades del mercado. De esta manera, este nuevo incremento en su fondo bibliográfico ha sumado obras tanto de autores internacionales como nacionales, así como algunos de los libros premiados durante el último año.

También ha iniciado el año poniendo en marcha una nueva edición del Reto Lector, un programa de promoción de la lectura dirigido a todas las franjas de edad, que cada mes ofrece propuestas literarias haciendo un recorrido a lo largo de todo el año por distintos géneros. Para el mes de enero se propone leer un clásico de la literatura.

En este sentido, cabe recordar que El Ejido cuenta con tres clubes de lectura en el municipio: en El Ejido, Las Norias y en Almerimar, donde se comentan libros por parte de sus integrantes.

Elena Gómez ha incidido en que «los clubes de lectura son una potente herramienta cultural, que invita a conocer nuevos géneros literarios, nuevos autores, así como a mejorar la habilidad de comunicación y pensamiento crítico», al tiempo que son «un espacio para el intercambio de ideas, perspectivas y culturas, y pueden ayudar a generar un hábito de lectura más constante y enriquecedor».