Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La literatura Infantil y Juvenil también tienen un importante hueco en este incremento de los fondos. IDEAL

La Red de Bibliotecas Públicas de El Ejido aumenta su fondo bibliográfico con novedades literarias

En la actualidad, la Red de Bibliotecas cuenta con un fondo bibliográfico compuesto por más de 105.000 ejemplares

J. Cortés

El Ejido

Martes, 6 de enero 2026, 01:53

Comenta

La Red de Bibliotecas Públicas de El Ejido cerró 2025 con una nueva adquisición de títulos literarios para todos los públicos, entre los que se ... han incorporado algunas de las últimas novedades del mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Diego El Cigala aparece por sorpresa en la cabalgata de Granada y canta un villancico a los Reyes
  2. 2 Horario y recorrido de la cabalgata de Reyes de Granada: por la mañana y más corta
  3. 3

    Agresiones a un médico de Urgencias en Padul obligan a cerrar un día el consultorio
  4. 4 Un intenso aguacero anega varias calles en Almuñécar
  5. 5 Arturo Ruiz coge las riendas del Covirán Granada: «Este club se caracteriza por luchar»
  6. 6 El temporal de nieve pone bajo aviso a diez comunidades y afecta a una docena de carreteras
  7. 7 Unos Reyes Magos madrugadores inundan Granada de ilusión
  8. 8 Motril confirma la salida de la cabalgata de Reyes tras mejorar la previsión meteorológica
  9. 9

    Trump vaticina que Cuba «está a punto de caer» y avisa a Groenlandia: «La necesitamos»
  10. 10 Fallece José Mingorance, central del Granada de los años 60

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Red de Bibliotecas Públicas de El Ejido aumenta su fondo bibliográfico con novedades literarias

La Red de Bibliotecas Públicas de El Ejido aumenta su fondo bibliográfico con novedades literarias