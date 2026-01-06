La Red de Bibliotecas Públicas de El Ejido aumenta su fondo bibliográfico con novedades literarias

La Red de Bibliotecas Públicas de El Ejido cerró 2025 con una nueva adquisición de títulos literarios para todos los públicos, entre los que se ... han incorporado algunas de las últimas novedades del mercado.

De esta manera, este nuevo incremento en su fondo bibliográfico suma obras tanto de autores internacionales como nacionales, así como algunos de los libros premiados durante el último año.

Es el caso del Premio Planeta 2025, 'Vera, una historia de amor', de Juan Vals, o la novela finalista del Planeta 2025 'Cuando el viento hable', de Ángela Banzas. A ellos se unen otros títulos como 'Presentes', de Paco Cerdà, que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa 2025; o 'Expedientes Hermes', de Sabino Cabeza, Premio Minotauro 2025.

Entre el resto de los títulos de literatura para adultos también figuran autores como Mikel Santiago con 'En plena noche'; Eva Sáenz de Urturi con 'La saga de los longevos'; Isabel Allende, con su obra 'Mi nombre es Emilia del Valle'; o Sarah Lark con 'Persiguiendo estrellas' con el que la autora logró vender más de 5.600.000 ejemplares.

La literatura Infantil y Juvenil también tienen un importante hueco en este incremento de fondos bibliográficos con autores como Pedro Mañas y sus sagas 'Princesas Dragón' o 'Anna Kadabra'; Joana Marcús, de la que se incorporan títulos como 'Etéreo' o 'Sempiterno', la divertida colección del Capitán Calzoncillo de Dav Pilkey, que sigue sumando capítulos, o 'El Club de las Canguros', una divertida serie de novelas gráficas de Ann M. Martin, ilustradas por Raina Telgemeier, que llega como novedad.

A ellos se unen otros libros como 'Mis you', de Estelle Maskame; 'El rey de la soberbia' y 'El rey de la codicia', de Anna Huang; 'Creciendo contigo', de Alice Oseman; así como el Premio Nacional del Cómic 2025 'Lo sabes aunque no te lo he dicho', de Candela Sierra.

Ejemplares

La Red de Bibliotecas Públicas de El Ejido cuenta actualmente con un fondo bibliográfico compuesto por más de 105.000 ejemplares, a disposición de todos los usuarios tanto para su consulta en sala como para préstamo, y está previsto que a lo largo de estos primeros meses de 2026 se siga incrementando.

Asimismo, en El Ejido crecen los clubes de lectura, ya que uno nuevo empezará a funcionar este mes de enero de 2026 en Almerimar, sumándose a los que ya existe en El Ejido y en Las Norias. Este club tendrá el mismo funcionamiento que los otros, con propuestas literarias que se irán comentando y compartiendo por parte de sus integrantes.

La edil de Cultura, Elena Gómez, señaló que «los clubes de lectura son una potente herramienta cultural, que invita a ampliar los gustos literarios y mejorar la habilidad de comunicación y pensamiento crítico», al tiempo que son «un espacio para el intercambio de ideas, perspectivas y culturas, y pueden ayudar a generar un hábito de lectura más enriquecedor».

Las reuniones se llevarán a cabo el último martes de cada mes con el objetivo de que los integrantes pueden hacer un viaje por los distintos géneros literarios y por reflexiones. Los interesados en apuntarse pueden hacerlo a través de la Biblioteca Central situada en el Teatro Auditorio o en las bibliotecas de los núcleos o en el teléfono 950485113.

A su vez, el Club de Lectura de Las Norias se dio cita el pasado 10 de diciembre en la Biblioteca de este núcleo ejidense para cerrar un año lleno de propuestas literarias, comentando el último de los libros que sus integrantes eligieron para leer.

Por su parte, el Club de Lectura del municipio de El Ejido tuvo su última reunión del año el 18 de diciembre en la Biblioteca Central de El Ejido, en la que compartieron sus reflexiones sobre su última lectura común que fue 'Mi familia y otros animales', de Gerald Durrell.